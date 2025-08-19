Dos madrileños alcanzados por un rayo en los Pirineos

Un hombre y una mujer madrileños resultaron heridos este lunes tras ser alcanzados por un rayo cuando realizaban una excursión en los Pirineos franceses, a escasos kilómetros de la frontera española. Según ha confirmado el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas, la mujer, nacida en 1964, recibió el impacto directo hacia las 15.00 horas en la zona conocida como ballon de la Gelà, en el término municipal de Aragnouet, junto al paso fronterizo de Bielsa.

El hombre, de 1958, también resultó afectado, aunque con un pronóstico menos grave. Ambos fueron evacuados en helicóptero al hospital de Tarbes, pero debido a la gravedad del estado de la mujer, se ordenó su traslado de urgencia al hospital de Toulouse.

Según informó la emisora ICI, fue una pastora de la zona quien dio la voz de alarma tras presenciar lo sucedido. El operativo de rescate se coordinó de inmediato con helicópteros y efectivos de montaña.

Incendios en Murcia por la caída de rayos

Las tormentas registradas en la tarde del lunes provocaron varios incendios forestales a causa de la caída de rayos, lo que obligó a activar la fase 1 del Plan Infomur.

En el municipio de Cieza se declararon dos focos: uno en la sierra del Almorchón y otro en el paraje de la Herrada. Cinco brigadas forestales y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios actuaron en la zona de la Rambla del Cárcavo, donde lograron estabilizar el fuego tras varias horas de trabajo.

Otro rayo desencadenó un incendio en la sierra del Oro, en Abarán. Las llamas se extendieron con rapidez por el barranco de la Médica debido a las altas temperaturas. En este operativo intervinieron ocho brigadas forestales, bomberos, dos helicópteros y efectivos de Policía Local y Protección Civil. La columna de humo era visible desde el centro de salud de la localidad.

