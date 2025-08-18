Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El emotivo mensaje del hijo de Neymar después de verlo llorar: "No pienses en la derrota como un fracaso"

El delantero brasileño sufrió la derrota más abultada de su carrera después de que el Vasco da Gama goleara al Santos 6-0.

Neymar sale llorando del campo.

Daniel Caballero
Publicado:

Neymar Jr. sufrió este domingo la peor goleada de toda su carrera ante el Vasco da Gama en la jornada 20 de la Brasileirão. El delantero describió la abultada derrota como "una mierda y una vergüenza. Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", declaró el exjugador de Barça y PSG.

El técnico del Vasco da Gama, Fernando Diniz, que fue seleccionador interino de Brasil en la temporada 23-24, fue a abrazar al Neymar, que se marchó del campo derrumbado y entre lágrimas, ocultando su rostro bajo la camiseta. Una imagen que simbolizó a la perfección la humillación que sentía tanto Neymar como el Santos. El hijo del futbolista, Davi Lucca, quiso mandar un mensaje de ánimo a su padre tras ver sus lágrimas, mensaje que más tarde compartiría el propio Neymar a través de sus redes sociales.

El mensaje del hijo de Neymar

"Buenas noches papá, se que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, sepas que yo siempre voy a estar aquí para apoyarte", comenzaba Davi Lucca, de 13 años. "Eres más que un padre excelente, eres un ídolo, eres mi inspiración, y aun en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te amo mucho", prosigue. "Recuérdalo siempre, recuerda que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte en todo momento, en los tiempos buenos y en los difíciles. Eres MI papá, y ten siempre presente que yo estoy aquí para ti", añade el joven.

"Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas a por ellos como siempre hiciste y como vas a seguir haciendo. Eres increíble. Te amo con todo mi corazón". Por último, el hijo del delantero brasileño le recordó a su padre que en las derrotas también se aprende: "Nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién eres, porque eres capaz. No pienses en la derrota de hoy como un fracaso; en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca lo olvides: ERES INCREÍBLE....!A POR ELLOS!", concluye el mensaje.

