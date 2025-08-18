Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una joven promesa de béisbol en un lago y su familia niega la versión de la Policía

Gustavo Talmaré, de 14 años, era el objetivo de varios clubes de las Grandes Ligas estadounidenses.

Gustavo Talmar&eacute;

Gustavo Talmaré@LIDOMRD

Daniel Caballero
Publicado:

El joven jugador de béisbol dominicano, Gustavo Talmaré, de 14 años y que se encontraba en el punto de mira de importantes equipos estadounidenses de las Grandes Ligas tras su actuación en el Mundial sub-12 de 2023 con su selección, ha muerto este sábado en un accidente en en la Laguna El Toro, en República Dominicana, cerca de la academia donde entrenaba.

"El cuerpo del niño fue rescatado por un miembro de uno de los organismos de socorro de la República Dominicana. No puedo explicar qué hacía en esa laguna, o por qué estaba en ese lugar, que queda a 40 minutos de la academia. No tengo los detalles de cómo terminó ahí, pero sé que las autoridades están investigando el suceso”, dijo Amaurys Nina, entrenador y propietario de la academia donde entrenaba Talmaré, a ESPN.

"Este es un momento devastador. Gustavo no solo era un talento prometedor, era un joven lleno de sueños y cualidades humanas que lo hacían muy especial para todos. En nombre de la Academia Amaury Nina, enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a sus padres, familiares y amigos en este momento tan doloroso", expresó Nina.

Según el informe preliminar de las autoridades, "a las 21:00 horas, fue encontrado en la Laguna El Toro el adolescente Gustavo Talmaré, de 14 años, sin más datos, quien falleció tras presentar asfixia por inmersión y ahogamiento. El reporte preliminar indica que el menor habría caído en las aguas de la laguna antes mencionada mientras buscaba frutos. Hecho ocurrido en la parte trasera de una academia de béisbol ubicada en el Toro de Guerra. El departamento de investigación de homicidio se apoderó del caso".

La familia no cree la versión

La familia de Gustavo Talmaré no cree que su hijo saliera de la academia sin la autorización de los entrenadores o la supervisión de adultos. "Tienen que investigar más profundo. Hay más cosas detrás de todo, nadie quiere hablar, pero ellos saben que hay cosas detrás de todo", aseguró la madre del deportista.

