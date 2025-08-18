Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Jon Rahm conquista el circuito saudí de golf sin ganar un solo torneo

El golfista vasco revalida el título gracias a su regularidad.

Jon Rahm durante el torneo de Indianápolis

Jon Rahm conquista el circuito saudí de golf sin ganar un solo torneo | Getty

Daniel Caballero
Publicado:

El golfista español Jon Rahm ha conquistado el LIV Golf por segundo año consecutivo, después de superar al chileno Joaquín Niemann en la última cita del calendario, con una espectacular actuación en el torneo de Indianápolis (Estados Unidos). Rahm completó una espléndida tercera ronda en The Club at Chatham Hills (Indiana, Estados Unidos), donde firmó 60 golpes (-11) con un eagle, diez birdies y un bogey.

Aunque la alegría no fue completa. Rahm también aspiraba a ganar el torneo de Indianápolis, que habría sido su primero del año, pero el colombiano Sebastián Muñoz, líder desde su espectacular ronda de 59 golpes (-12) del viernes, resistió el empuje del vasco. Es el primer torneo para Muñoz desde que se unió al circuito saudí en 2023.

El golfista llegó a Indiana con 196,16 puntos en la clasificación general sin haber ganado un solo torneo en este año, frente a los 208,43 de Niemann, que acumulaba cinco victorias, eso sí, con menor regularidad. El de Barrika necesitaba terminar el torneo por delante del chileno y confiar en que este no estuviera acertado durante el fin de semana. Finalmente, Rahm cerró el torneo en Indianápolis con un -22, a cinco golpes de Niemann, que empató en cuarta posición con un -17.

De esta manera, Rahm se coloca líder de la general con 226,16 puntos, por delante de los 223,66 de Niemann, repitiendo el mismo orden del pasado torneo de 2024. Además del éxito deportivo, el golfista español se embolsará 18 millones de dólares como campeón del LIV. Niemann, por otra parte, tendrá que conformarse con el premio reservado para el subcampeón, que asciende a los 8 millones y Sebastián Muñoz se lleva los 4 millones de premio por el triunfo en Indianápolis.

La gesta de Rahm

"El objetivo mañana es salir y hacer lo que hizo Sebastián Muñoz el primer día para darme una oportunidad de ganar", había dicho en la víspera Rahm. Y lo hizo. Partiendo este domingo a un golpe de Niemann, tras arrancar con tres de desventaja en la primera ronda, el de Barrika firmó una jornada de ensueño encadenando birdies.

Su -11 en la última ronda pasó por encima del -5 de Niemann e hizo sufrir a Muñoz, que firmó un -6. Rahm rubricó en el hoyo 13 un espectacular eagle que lo catapultó al liderato compartido con Muñoz y el estadounidense Dustin Johnson.

El vasco, tras su único tropiezo en el hoyo 14, cerró la ronda con cuatro birdies consecutivos que lo situaban dos golpes por delante de Muñoz, mientras el colombiano aún tenía dos hoyos por jugar. Muñoz firmó dos birdies en sus últimos dos hoyos para empatar con Rahm en -22 y llevarlo al desempate. Ambos repitieron el hoyo 18, con un nuevo birdie de Muñoz, que se llevó el torneo, mientras un desolado Rahm solo pudo firmar par.

"Ayer estaba algo enfadado conmigo mismo, pero tuve mucho apoyo a mi alrededor. Mi caddie se aseguró de hablar conmigo anoche y recordarme que estábamos en una gran posición. Estamos jugando muy bien y podemos confiar en nosotros mismos contra cualquiera", dijo Muñoz al terminar el torneo.

