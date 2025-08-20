La pareja de moda Alcaraz-Raducanu, eliminada a los 50 minutos del US Open mixto

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu han caído eliminados en el primer partido del dobles mixtos instaurado este año en el US Open. El dúo formado por el murciano y la británica no logró dar mucha guerra a la pareja (experta en dobles) conformada por Jack Draper y Jessica Pegula. La pareja que atrae todas las miradas en el circuito, probablemente por los rumores extradeportivos que rumorean acerca de una posible relación sentimental, tuvo la mala suerte de enfrentarse en su debut a los dos cabezas de serie del torneo.

El de El Palmar acudía al encuentro a menos de 24 horas de su final de Cincinnati contra Jannik Sinner y salió de la Arthur Ashe junto con Emma Raducanu en 50 minutos. Draper y Pegula salieron más centrados de salida, siendo los primeros en romper en cada manga. Si bien es cierto que Carlos y Emma fueron capaces de igualar el juego, Draper y Pegula jugaron mejor el punto de oro final.

De esta manera, los favoritos sobre el papel avanzan a la siguiente ronda, en un torneo que aporta un millón de dólares para los ganadores, y los favoritos de la grada se van con buenas sensaciones, 20.000 dólares y con un posible nuevo proyecto juntos en la pista en el futuro.

Sinner se retiró

El que no estuvo en los dobles mixtos fue el actual número 1, Jannik Sinner. El transalpino acabó hundido físicamente en la final de Cincinnati, luchando hasta que las fuerzas le dijeron basta con 38 de fiebre, por lo que era de esperar que cancelara su participación en esta 'previa' del US Open de Nueva York. El torneo tuvo que moverse con celeridad para encontrar un sustituto para el italiano y su pareja, Katerina Siniakova. Finalmente, encontraron a Danielle Collins y Christian Harrison. Por su parte, Sinner declaró que descansaría "dos días antes de volver al trabajo".

