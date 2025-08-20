VÍDEO: El cantante de Siloé se cae al saltar al público en pleno concierto, pero continúa actuando como si nada

El grupo Siloé ha vivido un momento inesperado durante uno de sus conciertos cuando su cantante, tras lanzare al público para compartir una de sus canciones más de cerca con sus fans, terminó cayendo al suelo. El incidente se ha producido en mitad de uno de sus conciertos, pero lejos de detener el espectáculo, el artista se levantó rápidamente y continuó con la actuación como si nada hubiera pasado, algo que desató los aplausos de todo el público.

Lejos de haberse convertido en un problema, el momento se ha convertido en una anécdota que el público y el grupo recordaran con una sonrisa, puesto que la actuación del cantante demostró profesionalidad y complicidad con sus fans, que aplaudieron su 'incidente'. El vídeo de la caída no ha tardado en hacerse muy viral en redes sociales, donde ya acumula miles de reproducciones y comentarios. Muchos de sus seguidores han resaltado la capacidad del artista de continuar con la actuación con tanta normalidad.

Caídas para recordar

No es la primera vez que un artista sufre una caída sobre el escenario o en mitad de un concierto. En los últimos años, han sido varios los músicos que han protagonizado escenas similares. Joaquín Sabina sufrió una de las más graves en el año 2020, cuando se cayó del escenario mientras daba un concierto en Madrid, lo que le provocó un derrame cerebral por el que tuvo que irse al hospital y ser operado de urgencia.

Otras caídas, aunque menos graves, también se han hecho virales. La artista colombiana Karol G se tropezó en las escaleras de uno de sus escenarios en pleno concierto en Miami, Laura Pausini también se resbaló durante una de sus actuaciones y lo llevó con humor, Olivia Rodrigo también protagonizó un resbalón similar y Lady Gaga terminó cayendo del escenario mientras practicaba un paso de baile con un fan, pero ninguna de las caídas pasó a mayores consecuencias. Mientras unos sufren resbalones, otros llevan su puesta en escena más allá, como es el caso del estadounidense Benson Boone que sorprendió a sus seguidores con una vuelta acrobática desde un coche en plena actuación.

Mientras que, en España, Mario Vaquerizo también sufrió una aparatosa caída que fue muy comentada en redes sociales. Aunque en algunos casos las consecuencias sí que han sido más serias, lo habitual suele ser que estos momentos queden en un susto, un momento viral o una anécdota para recordar y como suele decirse, son cosas del directo, porque al final siempre les recordaremos por sus canciones.

