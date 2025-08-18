Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz-Jannik Sinner de la final del Masters 1.000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras de nuevo este lunes en una gran final. Lo harán en la pista central del Masters 1.000 de Cincinnati, el primer torneo disputado por ambos desde su gran final de Wimbledon.

Los dos primeros del ranking masculino necesitaban un descanso después de su gira en hierba, que culminó con el enfrentamiento entre ambos en La Catedral de Londres. La contienda terminó con la victoria del transalpino, pero ahora, tras un merecido descanso, Carlitos ha encontrado por la vía rápida su primera oportunidad de revancha.

El murciano llega a la lucha por el título con las victorias logradas ante Dzumhur, Medjedovic, Luca Nardi, Rublev y Zverev. Por su parte, Sinner batió por el camino, sin ceder un solo set, a Galán, Diallo, Mannarino, Aliassime y Atmane. En Mason disputarán su decimocuarto enfrentamiento cara a cara, el sexto con un título en juego. Por el momento Alcaraz domina el balance, por ocho a cinco, una rivalidad que puede quedar empatada en finales: Alcaraz ha ganado tres, Sinner dos, el italiano puede igualar la cuenta y el murciano darle un mordisco a la carrera por el número 1.

¿Qué necesita Alcaraz para ser número 1?

En caso de salir victorioso en la gran final, El murciano llegaría al último Grand Slam del año con opciones reales de superar al italiano gracias a la diferencia de puntos que ambos defienden en Nueva York. El título en Ohio otorgará 350 puntos extra al campeón: si gana el italiano alcanzaría los 11.830, mientras que el español se situaría en 9.580. En cualquier caso, la diferencia se movería entre 2.600 y 1.900 puntos, margen remontable para el murciano en el US Open.

En Flushing Meadows, con 2.000 puntos en juego para el campeón, Alcaraz solo defiende 50 tras caer en segunda ronda en 2024, lo que le permitiría sumar hasta 1.950 en caso de proclamarse campeón. Sinner, vigente campeón, está obligado a defender la totalidad de los 2.000 conseguidos el pasado año, lo que le sitúa en una posición más frágil.

De esta forma, Alcaraz podría alcanzar los 11.180 puntos si pierde la final de Cincinnati o los 11.530 si la gana, mientras que Sinner terminaría el US Open con 11.130 o 10.780, dependiendo de su resultado en Ohio. En caso de una hipotética final entre ambos en Nueva York, una victoria del murciano le devolvería el número 1 del mundo.

¿Dónde y a qué hora es el Alcaraz-Sinner?

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras en la final del Masters 1.000 de Cincinnati este lunes a partir de las 21.00 horas en la pista central del complejo, la P&G Center Court.

