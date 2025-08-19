Un hombre se suicida tras matar a su cuñado con una escopeta de caza y herir gravemente a su hermana en Granada

Una tragedia sacudió en la noche del lunes al pequeño municipio granadino de Arenas del Rey, cuando un hombre de 60 años acabó con la vida de su cuñado, hirió de gravedad a su hermana y posteriormente se suicidó.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron pasadas las 23:00 horas en una vivienda situada en la calle Obispo Hurtado, en este municipio de apenas 600 habitantes. Los primeros indicios apuntan a que, por causas que aún se investigan, el hombre disparó con una escopeta de caza a su hermana y a su cuñado, un hombre de 63 años que falleció en el acto.

Su hermana, por su parte, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia para recibir atención médica. Tras el ataque, el autor del crimen se quitó la vida utilizando la misma arma.

Una riña familiar, posible origen de la tragedia

Las primeras hipótesis señalan que una discusión entre los dos hombres, en la que también estaba presente la hermana del presunto autor, podría haber desencadenado el fatal desenlace. Durante el altercado, el hombre de 60 años presuntamente abrió fuego con una escopeta de caza contra su cuñado y su propia hermana en el domicilio familiar.

La policía judicial abre una investigación

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Fueron varios vecinos quienes, alarmados por lo ocurrido, alertaron al servicio de emergencias 112, lo que permitió una rápida movilización de los servicios policiales y sanitarios.

El suceso ha conmocionado a la localidad, que lamenta la pérdida y el horror vivido en una comunidad tan reducida.

