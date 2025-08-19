Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un español de 36 años en Bali mientras practicaba pesca submarina

Realizó la actividad en la isla indonesia sin el equipo adecuado.

Un español ha muerto en la isla indonesia de Bali. El hombre de 36 años estaba realizando pesca submarina sin el equipo adecuado y murió "al desmayarse o quedarse sin oxígeno". Ocurrió en la tarde del domingo en aguas cercanas a la localidad costera de Pemuteran.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía local a EFE. El hombre llegó a Indonesia con el visado de turista. Se había sumergido para realizar pesca submarina con gafas y tubo de esnórquel. "Se sospecha que la víctima sufrió un desmayo o falta de oxígeno mientras pescaba en las profundidades del mar debido a un equipo inadecuado", detalla el informe policial enviado a la citada agencia.

Acompañantes del barco en el que viajaba el fallecido declararon a la Policía que la víctima, de Espugles de Llobregat, no salió a la superficie y tras una primera búsqueda infructuosa avisaron a las autoridades y un grupo con equipo de buceo, agrega el informe. En una nueva inmersión, uno de los buceadores localizó sin vida a la víctima a una profundidad de unos 20 metros, antes de iniciar el operativo para recuperar los restos mortales, según la misma fuente.

La Policía, que no aclaró si la compañía encargada de la actividad de pesca submarina estaba siendo investigada, confirmó que ya había notificado el suceso al consulado de España.

