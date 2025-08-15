Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Valencia prohíbe el consumo de pipas en Mestalla "para garantizar la salubridad en las gradas"

El club ché ha decidido prohibir el consumo de pipas en su estadio "para garantizar la salubridad en las gradas".

Imagen del campo de Mestalla

Imagen del campo de MestallaGetty Images

El Valencia ha anunciado que ya no permitirá comer pipas en las gradas de Mestalla. El club justifica la medida "para garantizar la salubridad en las gradas", en línea con la política iniciada hace dos años, cuando dejó de vender este producto en el estadio.

"Tirar al suelo las cáscaras de las pipas supone un problema de salubridad, obstruyendo tuberías y generando, además, todo tipo de molestias a los vecinos que viven junto al camp de Mestalla durante las tareas de limpieza en los días posteriores a cada partido", señaló la entidad en un comunicado.

Dejaron de venderlas en 2022

La prohibición se suma a la iniciativa adoptada en 2022, cuando el club eliminó las pipas de sus puntos de venta y vetó arrojar las cáscaras al suelo, argumentando los mismos motivos de salubridad y la aparición de ratas en el entorno del estadio.

El alero del Real Madrid colabora en los gastos del funeral y la repatriación del hombre que murió en el incendio intentando salvar a unos caballos: "Eres un verdadero héroe".

