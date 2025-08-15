El Valencia prohíbe el consumo de pipas en Mestalla "para garantizar la salubridad en las gradas"

El Valencia ha anunciado que ya no permitirá comer pipas en las gradas de Mestalla. El club justifica la medida "para garantizar la salubridad en las gradas", en línea con la política iniciada hace dos años, cuando dejó de vender este producto en el estadio.

"Tirar al suelo las cáscaras de las pipas supone un problema de salubridad, obstruyendo tuberías y generando, además, todo tipo de molestias a los vecinos que viven junto al camp de Mestalla durante las tareas de limpieza en los días posteriores a cada partido", señaló la entidad en un comunicado.

Dejaron de venderlas en 2022

La prohibición se suma a la iniciativa adoptada en 2022, cuando el club eliminó las pipas de sus puntos de venta y vetó arrojar las cáscaras al suelo, argumentando los mismos motivos de salubridad y la aparición de ratas en el entorno del estadio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com