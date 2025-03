Vinicius dicta sentencia: "Quiero renovar lo antes posible, aquí todo el mundo me ama"

Vinicius Jr dejó claro en rueda de prensa que quiere renovar "lo antes posible" el contrato que le une al Real Madrid hasta 2027, y también valoró la decisión de su club de no ir a la última Gala del Balón de Oro.

"Quiero renovar lo antes posible, estoy cumpliendo mis sueños"

Sobre su futuro en el club y los constantes rumores del interés de Arabia Saudí, el brasileño dictó sentencia: "Estoy cumpliendo mis sueños, estoy tranquilo y quiero renovar lo antes posible, todos me quieren mucho y no puedo estar en un sitio mejor que este. Quiero seguir haciendo historia, ojalá marcar más goles y seguir jugando partidos aquí", empezó diciendo el carioca.

¿Lo de no viajar a la Gala? "El club me pidió que me quedara"

'Acallados' ya los rumores sobre su continuidad en Chamartín -habrá que ver este verano- también respondió a la polémica sobre la última gala del Balón de Oro: "No me siento engañado por no ganarlo, yo tenía mis pensamientos pero ganarlo nunca fue mi sueño". Sobre la decisión de no viajar a París... "Yo hago lo que el club manda y el club me pidió quedarme en Madrid".

Acerca del duelo europeo y de su reciente nivel (1 gol y 1 asistencia en los últimos 9 partidos): "Contra el Betis faltó de todo, pero al menos pasó ahí y no mañana, que si fallas te vas a casa. Estoy jugando bien y lo bueno es que cuando llega el tramo más importante de la temporada nosotros jugamos mejor".

Tras el ariete llegó el turno de Ancelotti, que tiene claro que la eliminatoria se sentenciará en el Metropolitano y que no cambiará la forma de jugar: "Quiero mantener la misma idea", respondió el italiano acerca de la duda de formar con 4-4-2 y 4-3-3 sabiendo que no contará con Bellingham y Ceballos , pudiendo sustituir a estos por Brahim y Modric. Parece que no será así. Dio buenas noticias sobre la presencia o no de Valverde (se ha perdidos los últimos tres): "Después del entrenamiento de hoy tomaremos la decisión pero ayer tuvo buenas sensaciones". El italiano aseguró que de no estar Valverde será Lucas el lateral. Camavinga y Asencio ganan muchos enteros para partir como titulares.

"Hay dos tipos de jugadores: los que corren y los que marcan la diferencia"

También echó un capote a su tridente ofensivo, objeto de críticas sobre su poca participación en defensa: "Hay dos tipos de jugadores: los que corren y los que marcan la diferencia, si alguien quiere estar en el medio no puede ser. O corres o marcas la diferencia".

Concluyó rindiéndose a su homónimo en el Atlético: ¿Simeone? Lo ha hecho muy bien en el Atleti, lo ha llevado al máximo nivel en Europa. De él me gusta la lectura que hace de los partidos, cómo mete al equipo en el campo, la estrategia, el compromiso que tiene a nivel defensivo el equipo. Todo esto me gusta mucho".

