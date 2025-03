El juez del caso Rubiales, en el punto de mira por un detalle "nunca visto en 26 años"

Las apelaciones de la Fiscalía, la futbolista Jennifer Hermoso y el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales abrieron ayer un nuevo episodio del caso Rubiales. Como era de esperar, los tres textos presentaron apelaciones contrapuestas entre sí, si bien las tres partes señalaron claramente a José Manuel Fernández-Prieto, el polémico magistrado encargado del caso.

Sin duda, el ataque más directo al juez encargado del caso fue el del Ministerio Fiscal, en cuyo documento de apelación solicita que se declare la nulidad del juicio tanto para Rubiales como para los otros tres acusados y que se repita de nuevo, de tal manera que se admita una prueba que le fue "indebidamente denegada", así como realizar las preguntas que le fueron "indebidamente inadmitidas" de forma "reiterada" por el juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

"Se utilizó de forma reiterada un tono irrespetuoso con las acusaciones y en concreto con la Fiscal, haciendo imposible el desarrollo de su función"

"El magistrado no garantizó que el juicio se desarrollara en las mejores condiciones comunicativas, con una impronta de serenidad y equilibrio que hubieran sido necesarias", asegura en su texto la fiscal Marta Durántez. Cree que el juez no ha sido suficientemente imparcial en el proceso y por eso pide su repetición ante un "un magistrado no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad".

El caso es que las intervenciones de Fernández-Prieto durante el juicio fueron muy comentadas en redes sociales, haciéndose muy popular entre la opinión pública por sus cortantes intervenciones. Es precisamente ese punto el que señala la Fiscalía: "Se utilizó de forma reiterada un tono irrespetuoso con las acusaciones y en concreto con la Fiscal, haciendo imposible el desarrollo de su función". Apunta además la permisividad del juez con los acusados y sus abogados que hizo "insoportable el interrogatorio".

Sin embargo, llama la atención en el escrito de la Fiscal un detalle que no pudimos ver una vez que la señal de streaming de la Audiencia Nacional ya había terminado. Según Durántez, el último día del juicio tuvo lugar un "hecho inédito, nunca visto en sus 26 años de trayectoria profesional". Y es que los acusados se dirigieron al magistrado, despidiéndose de él con un apretón de manos, una situación que "causó estupefacción" en la bancada de la acusación. La escena evidencia para la fiscal una falta de "exigible apariencia de imparcialidad del juez".

Las apelaciones de Rubiales y Jenni también le apuntan

Por su parte, el abogado de Hermoso cuestiona la decisión del juez de absolver a los procesados de coacciones por considerar que los hechos probados no recogen ningún acto de violencia o intimidación sobre la jugadora, haciendo, a su juicio, una interpretación "errónea" sobre la intimidación.

En su recurso, el abogado de Jenni Hermoso también rebate al juez que haya impuesto una multa a Rubiales y no pena de cárcel por agresión sexual al considerar que no medió fuerza ni superioridad.

La parte recurrente llama la atención sobre el bloqueo de la cabeza que ejerció Rubiales en el momento del beso, en su opinión "fuerza necesaria" para inmovilizarla y evitar cualquier reacción de la jugadora, "circunstancia que ha sido irracionalmente omitida" por el juez al calificar los hechos como un delito de menor intensidad.

Al otro lado del caso, Olga Tubau expone de manera subsidiaria un "claro error" en la valoración de la prueba del juez, de quien cuestiona que haya dado "plena credibilidad" a la víctima.

También cuestiona que el juez no haya dado credibilidad a la pericial de lectura de labios con la que Rubiales trató de acreditar que pidió permiso a Jenni Hermoso, o que haya concluido que "no se explica" por qué le dio el beso en la boca y no en las mejillas.

