Boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en directo: Vive en 'Y ahora Sonsoles' lo que ocurre en el enlace del año

El hermano de Tamara Falcó se ha pasado por ‘Y ahora Sonsoles’ para revelarnos más pinceladas de lo que será la boda del año.

Julio Iglesias Jr ha asegurado que Tamara “está muy feliz”.

Aunque eso sí, el gran ausente será su hermano Enrique Iglesias. Julio nos ha confirmado que el cantante no acudirá al enlace: “Mi hermano no viene porque mi hermano no le gustan las bodas” ha explicado.

Además, nos ha revelado más detalles de su madre, Isabel Preysler, asegurando que “si Tamara está feliz, mi madre está feliz”.

Julio, volcado con su hermana, le ha dado como consejo que sea “lo más feliz posible, que sea honesta y quiera a la persona con la que está al máximo”.