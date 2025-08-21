Antena 3 LogoAntena3
Gabriela Guillén desmiente las palabras de Bertín Osborne tras la portada: "Yo no soy quien para calificarlo como padre"

Bertín Osborne y Gabriela Guillén protagonizaban las portada de ¡HOLA! junto a su hijo. Unas imágenes que sembraban la duda ya que solo hace unos meses el empresario decía dudar de su paternidad. Hemos hablado en exclusiva con Gabriela que le mandaba un dardito a Bertín.

Marta Requejo
Publicado:

Bertín Osborne posaba junto a su hijo David en la portada de la revista ¡HOLA! después de varios meses de negativas respecto a su paternidad. Al parecer, esta decisión ha sido tomada porque no quiere que su pequeño viva 'escondido'.

Las imágenes sembraban la duda sobre la relación entre él y Gabriela Guillén ya que posaban por separado en la revista pero diciendo que se llevan bien. Otra de las dudas era si Bertín había cobrado por estas fotos pero él mismo se encargó de aclarar a Paloma García Pelayo para nuestro programa que "no ha cobrado nada".

bertin

Más tarde, las cámaras de este programa hablaban con Gabriela Guillén que aseguraba que todo el dinero cobrado irá destinado para su hijo. Eso sí, la empresaria no desaprovechaba la ocasión y le mandaba un dardito a Bertín sobre su papel como padre.

"Es el padre de mi hijo. Yo siempre voy a tener buenas palabras hacia él... Intentarlo. Yo no soy quien para calificarlo cada uno es como puede y ya está", lanzaba Garbriela. ¡Dale al play!

