Teresa Bueyes, acosada por dos extrabajadoras de su despacho de abogados: "Intentó besarme en la boca"
La colaboradora del programa sufre acoso desde hace cinco años por parte de dos antiguas trabajadoras de su despacho de abogados. Ha llegado incluso a recibir amenazas de muerte.
Teresa Bueyes lleva más de 5 años sufriendo amenazas, insultos y burlas constantes por parte de dos extrabajadoras de su despacho.
Lo primero que hicieron las dos acusadas fue crear distintos perfiles en aplicaciones de citas, usando como fotos de perfil las de Teresa Bueyes y buscando compañía de chicos jóvenes.
Pero lo peor es que hasta los padres de la abogada han llegado a recibir amenazas diciendo que van a matar a su hija. Una situación que ya no soporta más: "Necesito tener siempre la mente muy fuerte".
"Está ya en los tribunales aunque está parada por la lentitud", cuenta, "ha sido muy duro y obtener esa orden de alejamiento ha sido muy complicado". "Intentó besarme en la boca y me dio cierta repulsión", asegura. ¡Dale al play!
