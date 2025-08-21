Antena 3 LogoAntena3
Polémica oferta de empleo: Se requieren peones especialistas en brigada forestal sin experiencia

Una empresa contratada por la Junta de Castilla y León busca a través de Infojobs perfiles no experimentados para que trabajen combatiendo el fuego.

Alcalde localidad afectada

Mercedes Piedra
Publicado:

Una acción muy criticada en una situación de extremo riesgo, que deja entrever la falta de recursos de personal preparado para hacer frente a este tipo de situaciones.

En Espejo Público hablamos con Luís Mariano Santos, alcalde de Cistierna, Castilla y León, que nos aporta una valoración de cómo se están afrontando los fuegos en la región: “Nos transmiten una sensación de soledad y descoordinación”.

“No nos está gustando la forma en que la Junta está afrontando esta urgencia”

Comentaba el alcalde que él lucha por un mayor número de los trabajadores fijos que afrontan este tipo de problemas, y que durante las temporadas menos propensas a incendios, se dediquen a la prevención.

Al hacer contratos a este tipo de trabajadores de tipo fijo discontinuo, explica: “No fidelizas a los trabajadores, ni les das la oportunidad de poder prevenir los incendios”.

“Prevenir en invierno es la solución”

Afirma que han recibido numerosas negativas del Gobierno respecto a las propuestas de limpiar y mantener cuidados los campos durante el invierno, que sumado al cambio climático y las condiciones medio ambientales de las últimas semanas, han desatado las llamas y el desastre.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

