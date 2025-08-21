Incendios
Última hora incendios en España: la situación se complica por las fuertes rachas de viento en varios focos
El viento complica los incendios y el fuego avanza sin control en varias comunidades.
España afronta una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años. La superficie quemada se acerca ya a las 400.000 hectáreas en lo que va de año; de ellas, 350.000 han ardido solo en este mes de agosto. Tras casi dos semanas de trabajo incesante, los efectivos de extinción siguen desplegados en varias comunidades autónomas.
El fuego avanza en el Valle del Jerte, en Cáceres
En Cáceres, el incendio de Jarilla se ha reavivado por fuertes rachas de viento, ha saltado las líneas de defensa y ha puesto en riesgo varias localidades. En Hervás, 80 viviendas ha sido desalojadas, aunque los bomberos han logrado reconducir el fuego en parte del perímetro.
La situación más complicada se concentra en el Valle del Jerte, donde las llamas avanzan por zonas de muy difícil acceso. Durante la madrugada, los equipos de tierra han logrado contener parcialmente el incendio, aunque varias casas siguen desalojadas. En total, ya se han calcinado más de 16.000 hectáreas, convirtiéndolo en el mayor fuego de la región en el último siglo.
Ourense sigue en nivel 2 de emergencia
En la provincia de Ourense los incendios continúan sin control. Seis focos siguen activos y ya se han quemado más de 82.000 hectáreas. El foco más preocupante es el de Larouco, que ha cruzado el río Sil y amenaza a Lugo.
La UME y el Ejército refuerzan las labores de extinción, con base en Oira, donde han sido alojados por el Ayuntamiento. A pesar de todo, Renfe ha restablecido la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia tras casi una semana de interrupción.
León y Zamora, bajo presión
En León, la evolución es desigual. Algunas localidades como Montes de Valdueza, Prada de la Sierra o Pobladura de la Sierra han podido realojar a sus vecinos, mientras que en Colinas del Campo de Martín Moro se ordenó un nuevo desalojo tras declararse un incendio de nivel de gravedad 2, con indicios de haber sido intencionado.
En Zamora, preocupa el entorno del Lago de Sanabria, donde 11 poblaciones fueron desalojadas preventivamente. También se mantiene la alerta en Picos de Europa y El Bierzo.
Última hora incendios en España: Publicación y aprobación de ayudas en Castilla y León
Este jueves, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el paquete de medidas que ha sido aprobado por la junta que preside Alfonso Fernández Mañueco y recoge el conjunto de actuaciones a llevar a cabo ante la recuperación de las zonas afectadas por los incendios, en concreto en Zamora y León.
Incluye 45 medidas y 114 millones de euros iniciales con posible ampliación y se estructuran en tres bloques.
Última hora incendios en España: Trabajos "intensos" y "complicados" en algunas zonas
Este jueves, desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, se ha confirmado que los trabajos que se han llevado a cabo durante la noche en la extinción del incendio que afecta a Porto han sido "intensos" y "complicados" en varias zonas. Pero se ha destacado el que recorre el cañón del Cárdenas hasta el municipio de Moncabril.
Última hora incendios en España: Desaparecen los avisos de calor
Desaparecen los avisos por calor en la Península este jueves, mientras que en Navarra, Cantabria y las provincias vascas de Vizcaya y Guipúzcoa se sitúan en riesgo debido a las tormentas.
Última hora incendios en España: Extinto el incendio entre Hecho y Aragüés del Puerto
En Huesca, se ha confirmado que ha quedado extinguido el incendio que fue declarado en la madrugada del domingo al lunes entre las localidades de Hecho y Aragüés del Puerto, en la Comarca oscense de la Jacetania.
Última hora incendios en España: Castilla y León revisará empresas que contratan peones forestales sin formación
La Junta de Castilla y León analizará la situación de las empresas murcianas que ofertan puestos de peón forestal sin exigir experiencia ni formación, incluso mientras decenas de incendios activos afectan a la comunidad. Las compañías señaladas, como Orthem y Hozono Global, son adjudicatarias de la Junta en provincias como León o Segovia.
Preguntado por estas ofertas, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, indicó que se revisarán las condiciones de estas contrataciones y la actuación de las empresas para garantizar que el personal que intervenga en la lucha contra los incendios cumpla con la formación necesaria.
Última hora incendios en España: Controlado el incendio forestal en Aracena, Huelva
El Plan Infoca ha dado por controlado a las 23:16 horas el incendio declarado esta tarde en el paraje de Valdesevilla, en el término municipal de Aracena (Huelva). El fuego, que llegó a movilizar nueve medios aéreos, ha quedado perimetrado, aunque en su interior podrían persistir algunos puntos calientes. En estos momentos, un grupo de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y una autobomba trabajan en tareas de remate y liquidación para evitar posibles rebrotes. E
Última hora incendios en España: Ocho carreteras siguen cortadas por los incendios en Castilla y León y Extremadura
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este jueves de que ocho carreteras permanecen cortadas debido a los incendios forestales. Siete de ellas se encuentran en Castilla y León, la mayoría en la provincia de León, y una en Extremadura. En la zona leonesa continúan cerradas la LE-2703 entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212 entre Cariseda y Chano; la LE-5228 entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311 entre Nogar y Castrillo de Cabrera.
Última hora incendios en España:Concierto solidario de Pedro Halffter en Villafranca para los damnificados por los incendios
El director y compositor Pedro Halffter ofrece este jueves en Villafranca del Bierzo (León) un concierto benéfico en favor de los afectados por los incendios que han devastado la comarca. La cita tendrá lugar a las 20:30 horas en la Iglesia de San Nicolás, dentro del Festival "Música en Villafranca".
Halffter interpretará obras de Chopin y Schubert, en un evento con carácter solidario en el que se solicitará un donativo voluntario. Toda la recaudación irá destinada a los damnificados por los fuegos que han arrasado miles de hectáreas en El Bierzo. Las reservas pueden realizarse por teléfono.
Última hora incendios en España: Intensos trabajos nocturnos en el incendio de Porto, Zamora
Los equipos de extinción han trabajado de forma intensa durante la última noche en el incendio de Porto, en Zamora. Las labores se centraron en frenar la lengua de fuego que avanza por el cañón del Cárdenas hacia el Lago de Sanabria, sin alcanzar todavía a Moncabril, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo, ya evacuados.
La bajada de temperaturas y la humedad nocturna han ayudado a contener el frente, aunque la complicada orografía dificulta el acceso por tierra. Este incendio, que mantiene a una docena de poblaciones desalojadas, ha arrasado más de 10.000 hectáreas, afectando al parque natural y zonas limítrofes.
Última hora incendios en España: Evacuadas 100 personas en Igüeña (León) por el avance del fuego
La Guardia Civil ha desalojado en la noche de este miércoles la localidad de Igüeña, en León, debido a la proximidad de las llamas. Un centenar de vecinos tuvo que abandonar sus casas de manera preventiva. Según la Subdelegación del Gobierno, la situación de los incendios se ha agravado en la zona y todo apunta a un origen intencionado.
El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha cinfirmado además la evacuación de Colinas del Campo de Martín Moro, donde se declaró un nuevo fuego de Índice de Gravedad 2. .
Última hora incendios en España: Los trenes AVE Madrid-Galicia circularán con normalidad desde este jueves
Renfe ha confirmado que la línea de alta velocidad Madrid-Galicia funcionará este jueves en sus horarios habituales, tras la reanudación del servicio ayer por la tarde después de siete días interrumpido por los incendios. Están previstos cuatro trenes en ambos sentidos, con paradas en Zamora y destino Ourense. La compañía ha anunciado que reforzará con más plazas los convoyes de mayor demanda y, si fuera necesario, añadirá trenes especiales para atender a los viajeros afectados. Con ello, Renfe busca normalizar los desplazamientos tras una semana de cortes y acumulación de pasajeros.
Última hora incendios en España: Vox pide a Guardiola declarar el nivel 3 de emergencia en Extremadura
El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reclamado este miércoles a la presidenta regional, María Guardiola, que eleve a nivel 3 la emergencia por los incendios.
Según denuncia, los fuegos están "absolutamente descontrolados" y la situación es "gravísima". Esta declaración supondría que la gestión pase al Estado, bajo la coordinación directa del Ministerio del Interior. Fernández Calle acusa a la Junta de “incapacidad” en la respuesta y exige la intervención inmediata del Gobierno central para reforzar medios ante el avance de las llamas.
