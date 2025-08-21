Última hora incendios en España: la situación se complica por las fuertes rachas de viento en varios focos

España afronta una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años. La superficie quemada se acerca ya a las 400.000 hectáreas en lo que va de año; de ellas, 350.000 han ardido solo en este mes de agosto. Tras casi dos semanas de trabajo incesante, los efectivos de extinción siguen desplegados en varias comunidades autónomas.

El fuego avanza en el Valle del Jerte, en Cáceres

En Cáceres, el incendio de Jarilla se ha reavivado por fuertes rachas de viento, ha saltado las líneas de defensa y ha puesto en riesgo varias localidades. En Hervás, 80 viviendas ha sido desalojadas, aunque los bomberos han logrado reconducir el fuego en parte del perímetro.

La situación más complicada se concentra en el Valle del Jerte, donde las llamas avanzan por zonas de muy difícil acceso. Durante la madrugada, los equipos de tierra han logrado contener parcialmente el incendio, aunque varias casas siguen desalojadas. En total, ya se han calcinado más de 16.000 hectáreas, convirtiéndolo en el mayor fuego de la región en el último siglo.

Ourense sigue en nivel 2 de emergencia

En la provincia de Ourense los incendios continúan sin control. Seis focos siguen activos y ya se han quemado más de 82.000 hectáreas. El foco más preocupante es el de Larouco, que ha cruzado el río Sil y amenaza a Lugo.

La UME y el Ejército refuerzan las labores de extinción, con base en Oira, donde han sido alojados por el Ayuntamiento. A pesar de todo, Renfe ha restablecido la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia tras casi una semana de interrupción.

León y Zamora, bajo presión

En León, la evolución es desigual. Algunas localidades como Montes de Valdueza, Prada de la Sierra o Pobladura de la Sierra han podido realojar a sus vecinos, mientras que en Colinas del Campo de Martín Moro se ordenó un nuevo desalojo tras declararse un incendio de nivel de gravedad 2, con indicios de haber sido intencionado.

En Zamora, preocupa el entorno del Lago de Sanabria, donde 11 poblaciones fueron desalojadas preventivamente. También se mantiene la alerta en Picos de Europa y El Bierzo.

