Primeras fotos de Emily in Paris 5, ahora en Roma, con el cambio en Gabriel que todos pedían

Después de cuatro temporadas conquistando a la audiencia con moda, romance y enredos parisinos, Emily in Paris ya tiene la fecha de regreso con su temporada 5: el 18 de diciembre en Netflix.

En diez nuevos episodios, la protagonista interpretada por Lily Collins dará un giro a su historia trasladándose a Roma, sin abandonar del todo la ciudad que le da nombre a la serie. Y es que la protagonista vivirá entre ambas capitales europeas, elevando las idas y venidas amorosas a los que los fans ya se habían acostumbrado.

Lily Collins como Emily de Emily en París | Netflix

Pero no será la única novedad, ya que los fans también podrán ver a Gabriel, a quien da vida Lucas Bravo, con un renovado corte de pelo. Este cambio de look sin duda será recibido con los brazos abiertos por parte de los seguidores, quienes podrán disfrutar de la nueva versión del personaje en la tanda de episodios que está por llegar. Porque, si había que ponerle una pega a Gabriel, ese era sin duda su peinado.

En esta nueva etapa, Emily se pone al frente de Agence Grateau en Roma, donde deberá adaptarse a la vida en una ciudad desconocida mientras lidia con la presión laboral y sentimental. Pero, para saber cómo reaccionará el personaje de Lucas Bravo, toca esperar al estreno.

Lucas Bravo como Gabriel en Emily en París | Netflix

Sus vacaciones italianas la llevan a disfrutar de la 'dolce vita' en Venecia, aunque pronto descubre que no todo será tan idílico: una idea fallida en la oficina terminará afectándola también en lo personal. En busca de un respiro, Emily regresa a su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más importantes.

Así, Emily in Paris se prepara para aterrizar una temporada más en Netflix. Un regalo de Navidad para los fans que, teniendo en cuenta todas las novedades estéticas, geográficas y argumentales, ya cuentan los días para el estreno de la serie.