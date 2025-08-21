Antena 3 LogoAntena3
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga (PP): “El PP y el PSOE deberían ir hacia el centro por el interés de España”

El alcalde ha hecho un llamamiento a la cooperación por encima de la estrategia de partidos y de las estrategias personales. Ya lo dijo en mayo y hoy en Espejo Público le hemos preguntado si cree que le han hecho caso.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga (PP): “El PP y el PSOE deberían ir hacia el centro por el interés de España”

Alejandro del Amo
Publicado:

“Por el bien del PP y por el de España, el partido debería dirigirse hacia el centro, centroizquierda”. Han pasado tres meses desde que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, hiciera estas declaraciones en EL PAÍS. “Es muy bueno que los dos grandes partidos históricos de la democracia española traten de ir hacia el centro, ambos desde su posición”, ha reafirmado hoy en Espejo Público.

“Es bueno solaparse, porque permite cooperar, coordinarse, plantear acuerdos y Pactos de Estado que sean buenos para el país y que piensen en el interés de España por encima de la estrategia de partidos y de las estrategias personales”, ha subrayado el alcalde.

¿Ha cundido su consejo?

El alcalde de Málaga piensa que sí ha cundido su consejo porque “en el programa electoral que presentó el PP en su congreso de julio hay puntos que son de centro, centroizquierda, que refuerzan una posición sólida de respeto a la Constitución”.

“Hay que sumar esfuerzos entre administraciones”

Preguntado por los incendios que durante las últimas semanas han puesto en vilo al noroeste de España, el alcalde de Málaga ha querido trasladar su “solidaridad con quienes lo están pasando tan mal” y su deseo porque se resuelva rápido. “Los incendios son una pérdida para todos” ha recordado de la Torre.

Sobre el choque político entre el Gobierno y las comunidades autónomas respecto a la gestión de los incendios, el alcalde ha pedido “sumar esfuerzos y cooperar entre administraciones”. “Ante todo hay que hacer un protocolo de actuación inmediata, que sea prácticamente automático, desde el ámbito automático cercano”, ha señalado.

Málaga, de feria

Durante estos días, Málaga celebra su Feria de Agosto. “Málaga es una ciudad muy vibrante, muy dinámica y su feria también”, ha dicho su alcalde. “Hay verdiales, hay cantes, hay coros... En definitiva, se ve la esencia de nuestra tradición, de nuestra cultura”, ha concluido Francisco de la Torre, invitando a todo el mundo a vivir estos días.

