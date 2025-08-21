Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 21 de agosto

¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo

La concursante ha logrado una de las tiradas más difíciles del programa, pero una letra lo ha cambiado todo.

¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo

Publicidad

Luiza Cauduro
Publicado:

Un gajo, una letra o un segundo pueden cambiarlo todo en La ruleta de la suerte. E Itziar lo sabe bien. Tras una secuencia de pierde turnos y solo 150 euros acumulados, parecía que la suerte de la concursante del atril amarillo había cambiado: ¡logró caer en el gajo de 1000 eurazos tras una tirada estupenda!

Todos en el plató se quedaron sorprendidos, incluso la joven. Jorge Fernández luego le ofreció un consejo: “Si ves una letra clara, más vale pájaro en mano”. Sin embargo, Itziar no la tenía...y ha dicho justo una que no estaba, para la desesperación del público y del presentador.

¿Qué letra le ha costado tanto dinero? ¡Dale al play y descúbrelo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo

¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga (PP): “El PP y el PSOE deberían ir hacia el centro por el interés de España”

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga (PP): “El PP y el PSOE deberían ir hacia el centro por el interés de España”

Miquel Valls

Miquel Valls desvela el dinero que se ha llevado Gabriela Guillén por la portada de Bertín Osborne

Directora de Protección Civil
INCENDIOS

¿Están llegando todo los medios? Hablamos con la directora de Protección Civil y Emergencias: "En lo que hay que estar es en apagar los incendios"

Hígado de ternera con puré de patata, de Arguiñano: "Una receta muy rica en hierro y vitaminas"
Para 4 personas

"Qué buena pinta tiene este plato": hígado de ternera con puré de patata, de Arguiñano

Karlos Arguiñano: receta completa, nutritiva, fácil y deliciosa de tallarines tres delicias
Para 4 personas

Arguiñano sorprende con su receta de tallarines tres delicias

Este plato es completo, nutritivo y muy fácil de hacer.

Infartos
Infartos

El infarto en jóvenes aumenta en España: "Fui tres veces a urgencias y no supieron detectarlo"

El consumo de tabaco, anticonceptivos, el estrés y la mala alimentación se suman como factores de riesgo en el aumento de casos de infarto en menores de 40 años.

Herminia

Una funcionaria de prisiones, sobre las agresiones en las cárceles: "El problema es la masificación, hay módulos con 80 internos para un funcionario"

Ángel Luis sobre los incendios

Ángel Luis, joven agricultor y dj, sobre los incendios en Extremadura: "Se pueden evitar si no fuese por todo este tipo de burocracia"

gariela

Gabriela Guillén desmiente las palabras de Bertín Osborne tras la portada: "Yo no soy quien para calificarlo como padre"

Publicidad