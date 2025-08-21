Mejores momentos | 21 de agosto
¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo
La concursante ha logrado una de las tiradas más difíciles del programa, pero una letra lo ha cambiado todo.
Un gajo, una letra o un segundo pueden cambiarlo todo en La ruleta de la suerte. E Itziar lo sabe bien. Tras una secuencia de pierde turnos y solo 150 euros acumulados, parecía que la suerte de la concursante del atril amarillo había cambiado: ¡logró caer en el gajo de 1000 eurazos tras una tirada estupenda!
Todos en el plató se quedaron sorprendidos, incluso la joven. Jorge Fernández luego le ofreció un consejo: “Si ves una letra clara, más vale pájaro en mano”. Sin embargo, Itziar no la tenía...y ha dicho justo una que no estaba, para la desesperación del público y del presentador.
¿Qué letra le ha costado tanto dinero? ¡Dale al play y descúbrelo!
