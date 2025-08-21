¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo

Un gajo, una letra o un segundo pueden cambiarlo todo en La ruleta de la suerte. E Itziar lo sabe bien. Tras una secuencia de pierde turnos y solo 150 euros acumulados, parecía que la suerte de la concursante del atril amarillo había cambiado: ¡logró caer en el gajo de 1000 eurazos tras una tirada estupenda!

Todos en el plató se quedaron sorprendidos, incluso la joven. Jorge Fernández luego le ofreció un consejo: “Si ves una letra clara, más vale pájaro en mano”. Sin embargo, Itziar no la tenía...y ha dicho justo una que no estaba, para la desesperación del público y del presentador.

¿Qué letra le ha costado tanto dinero? ¡Dale al play y descúbrelo!