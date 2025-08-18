Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

Toñi Salazar se pronuncia tras las críticas a su último concierto: "Me duele que nos llamen estafadoras"

Los vecinos de Bétera se han mostrado indignados ante el concierto de las Azúcar Moreno. Toñi y Encarna Salazar salieron al escenario 4 horas más tarde de lo previsto y tan solo cantaron 20 minutos.

Toñi Salazar

Publicidad

Toñi y Encarna Salazar, integrantes de las Azúcar Moreno, vuelven a protagonizar una nueva polémica. Esta vez, a raíz de su concierto en la localidad valenciana de Bétera.

Después de 4 horas de retraso, el grupo subió al escenario durante 20 minutos, algo que no sentó muy bien al público. Además, los asistentes al concierto acusan a las hermanas de no cantar.

"Me duele que nos llamen estafadoras", advierte Toñi Salazar, "llevamos toda la vida trabajando, cantando 40 años".

Según Toñi, los problemas que surgieron no dependían de ellas, sino de la organización. "Salimos a cantar a las 2 de la mañana y porque yo insistí", señala.

Toñi ha querido dejar claro que, a pesar del enfado que tenían tras el retraso, salieron a cantar por su público. ¡Dale al play para escuchar su testimonio al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Rosa patina al fallar la primera letra de El Rosco, ¿conseguirá remontar?

Rosa patina al fallar la primera letra de El Rosco, ¿conseguirá remontar?

Un sufrimiento con final feliz: Abril Zamora se deja la piel en Palabra Cruzadas y desata la risa en plató

Un sufrimiento con final feliz: Abril Zamora se deja la piel en Palabra Cruzadas y desata la risa en plató

¿La veremos en Pasapalabra? Roberto Leal invita formalmente a Malú al programa

¿La veremos en Pasapalabra? Roberto Leal invita formalmente a Malú al programa

“Me compraría una casa en Menorca”: concursantes e invitados confiesan qué harían con el Bote de Pasapalabra
Mejores momentos | 18 de agosto

“Me compraría una casa en Menorca”: concursantes e invitados confiesan qué harían con el Bote de Pasapalabra

Lucía Hoyos
En plató

Lucía Hoyos, la Miss a la que un accidente de coche le cambió la vida: "Fue muy duro, nadie me ayudó"

Toñi Salazar
Hablamos con ella

Toñi Salazar se pronuncia tras las críticas a su último concierto: "Me duele que nos llamen estafadoras"

Los vecinos de Bétera se han mostrado indignados ante el concierto de las Azúcar Moreno. Toñi y Encarna Salazar salieron al escenario 4 horas más tarde de lo previsto y tan solo cantaron 20 minutos.

Xisco
Denuncia

"Tengo un cáncer terminal y cobro 36 euros al mes": Xisco denuncia el desamparo de la Administración durante su enfermedad

A sus 28 años, su vida cambió por completo. Xisco ha descubierto que tiene un cáncer de páncreas y, además de vivir con el miedo a la muerte, debe enfrentarse a un sistema que no permite que los enfermos vivan dignamente.

Torremolinos

Extrabajador del hotel de Torremolinos denunciado por intoxicar a sus huéspedes: "Me da coraje que digan que son casos aislados"

Padres liberales o conservadores

Discrepancia entre padres liberales y conservadores: "No permito que mi hija duerma con su novio"

Incendios

Vecinos de Cáceres, indignados ante el abandono de las autoridades durante los incendios: "Aquí no ha venido nadie"

Publicidad