Hablamos con ella
Toñi Salazar se pronuncia tras las críticas a su último concierto: "Me duele que nos llamen estafadoras"
Los vecinos de Bétera se han mostrado indignados ante el concierto de las Azúcar Moreno. Toñi y Encarna Salazar salieron al escenario 4 horas más tarde de lo previsto y tan solo cantaron 20 minutos.
Toñi y Encarna Salazar, integrantes de las Azúcar Moreno, vuelven a protagonizar una nueva polémica. Esta vez, a raíz de su concierto en la localidad valenciana de Bétera.
Después de 4 horas de retraso, el grupo subió al escenario durante 20 minutos, algo que no sentó muy bien al público. Además, los asistentes al concierto acusan a las hermanas de no cantar.
"Me duele que nos llamen estafadoras", advierte Toñi Salazar, "llevamos toda la vida trabajando, cantando 40 años".
Según Toñi, los problemas que surgieron no dependían de ellas, sino de la organización. "Salimos a cantar a las 2 de la mañana y porque yo insistí", señala.
Toñi ha querido dejar claro que, a pesar del enfado que tenían tras el retraso, salieron a cantar por su público. ¡Dale al play para escuchar su testimonio al completo!
