Carlos se desespera al ver la respuesta de la gran final: “¡He estado ahí!”

Después de un panel con bote donde cualquiera de los concursantes pudiera habérselo ganado, Carlos ha sido el vencedor con 2.100 euros acumulados.

Como ya había utilizado los comodines, no le quedaron ayudas extras. En el panel final le ha tocado el tema “paraje y localización”, y su expresión ha dejado claro que no era su fuerte. Las consonantes d y l le han ayudado, pero no lo suficiente para resolverlo. Al ver la respuesta, ha llevado las manos a la cabeza: “No me lo puedo creer... ¡la he visitado!”, le ha dicho a Jorge Fernández, que por su parte ha reaccionado con un “madre mía” entre risas.

¿Qué lugar era ese? Dale al play y descúbrelo en el video!