EXCLUSIVA
Rafa Dona, mejor amigo de Bertín Osborne, da nuevos datos sobre la polémica portada: "No ha cobrado absolutamente nada"
Bertín Osborne y Gabriela Guillén protagonizaban la portada de ¡HOLA! presentando a su hijo. Unas fotos que generaban polémica ya que el empresario cambiaba de opinión respecto a su paternidad repentinamente. Hablamos en exclusiva con uno de sus mejores amigos respecto a este reportaje.
La portada de Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentando a su hijo ha generado una gran polémica respecto a si el empresario habría cobrado algo por estas fotos.
Una cuestión que enfadaba mucho a Osborne que aseguraba que no se habría llevado nada de dinero y que todo lo recaudado iría para su hijo David.
Hemos hablado en exclusiva con Rafa Dona, el mejor amigo de Bertín y el único autorizado para hablar de la polémica portada. "Ahora está un poco más tranquilo y ya no sabe qué hacer", dice y resalta que "no ha cobrado absolutamente nada".
"Bertín nunca nos ha pedido dinero por nada", dice respecto a las veces que ha salido con la ropa de su marca. "Bertín es un tío superserio", quiere dejar claro Rafa, "él me llamó muy normal para pedirme unas camisas para el reportaje".
