Julio Iglesias Jr sobre la boda de Tamara Falcó: "Quiere tener hijos"

Quedan exactamente 24 horas para que Tamara Falcó se dé el sí quiero con Íñigo Onieva. Entre los seres queridos que asistirán al enlace está su hermano Julio Iglesias Jr.

El cantante ha crecido rodeado del amor de sus padres y hermanos Enrique y Chábeli, aunque con el paso de los años, entre Tamara Falcó y Julio se creó un vínculo muy especial. El carisma, las ganas de vivir y el sentido del humor les ha unido generando la unión más fuerte del Clan Preysler.

¿Cómo afronta Julio Iglesias Jr antes de la gran boda que reunirá a la familia?

Su hermano ha asegurado que Tamara “está muy feliz”. “Estamos todos en casa de mi madre” ha detallado.

Además, ha confirmado que Enrique no asistirá al evento. “Mi hermano no viene porque mi hermano no le gustan las bodas” ha explicado.

Sobre las sensaciones de la madre de ambos, Isabel Preysler, ha mencionado que “si Tamara está feliz, mi madre está feliz”.

La boda es algo que le remueve, ya que para él “es especial porque me casé donde mañana se casa mi hermana”.

Sobre la relación de Íñigo y Tamara ha apelado que “han tenido sus altos y bajos como todas las parejas”, aunque “lo importante es que se respeten y se quieran”.

Julio le ha recomendado a su hermana que sea “lo más feliz posible, que sea honesta y quiera a la persona con la que está al máximo”.

El cantante ha confirmado que “Tamara quiere tener hijos, aunque igual me toca a mí antes” ha dicho entre risas.

Si no quieres perder detalle de la boda, puedes seguir el especial en ‘Y ahora Sonsoles’ el sábado.

Entre los detalles de la boda, hemos averiguado algunos de los regalos que forman parte de la lista de bodas: desde saleros y pimenteros bañados en plata hasta salseros.