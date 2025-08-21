HALLAZGOS
Aparece un ataúd en un contenedor de Castiblanco de los Arroyos: "Un operario me dijo que era normal tirarlo ahí"
Los vecinos de un pueblo de Sevilla han amanecido con una imagen poco habitual: un ataúd en un contenedor de la plaza. Hablamos con Ramón, quien encontró el féretro en la basura.
Los vecinos de Castiblanco de los Arroyos están escandalizados después de encontrarse un ataúd en un contenedor cerca del cementerio.
Según el alcalde se trata de un error humano ya que el féretro estaba vacío y lo había depositado un operario de la empresa contratada por el Ayuntamiento para los enterramientos.
Los habitantes de la localidad están muy molestos con esta situación pues muchos de sus familiares están allí enterrados y tienen miedo de que se vuelva a repetir.
Estamos allí en directo en el pueblo con Ramón que cuenta que "vi un ataúd en el contenedor y la primera impresión fue venirme abajo porque mi hija falleció hace tres años" y añade: "Fui a preguntar a un operario que me dijo que era normal tirar ahí el ataúd". ¡Dale al play!
