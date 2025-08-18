Discrepancia entre padres liberales y conservadores: "No permito que mi hija duerma con su novio"

En los últimos años ha crecido el debate sobre los estilos de crianza y la forma en que estos influyen en el desarrollo de los hijos. Mientras algunos defienden la disciplina y la autoridad como pilares fundamentales para formar adultos responsables, otros sostienen que la libertad y la autonomía son claves para fomentar la creatividad y la confianza en sí mismos.

La discusión sobre si es mejor ser un padre estricto o uno más liberal divide tanto a familias como a especialistas. ¿Hasta qué punto las reglas ayudan a los niños a crecer?

Emma se considera una madre liberal y deja que su hija con 16 años duerma con su novio, algo que ha escandalizado a María José, una madre algo más conservadora. "Me parece muy pronto", señala.

"Prefiero que lo haga en mi casa que no que estén por ahí en cualquier sitio", advierte Emma, "si quieren, va a pasar".

