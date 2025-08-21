¡Vaya sufrimiento! Carlos resuelve un panel complicado y se lleva más de 2.000 eurazos

Carlos ha logrado acumular una ventaja de más de mil euros sobre sus rivales, pero todavía les quedaba jugar al panel con bote. Así que cada suma era imprescindible.

El panel tampoco le ha ayudado. Aunque corto, tenía muchas consonantes. Con tiradas precisas, el concursante del atril rojo ya lo tenía casi resuelto, salvo por la penúltima palabra. “A lo mejor no conoces esta expresión”, le ha dicho Jorge Fernández intentando ayudarle. Tras algunos minutos de tensión y el uso de uno de sus comodines, por fin Carlos la ha visto. “¡Qué sufrimiento!”, ha bromeado el presentador.

¿De cuál expresión se trataba? ¡Dale al play y descubre la respuesta!