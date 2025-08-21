Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 21 de agosto

¡Vaya sufrimiento! Carlos resuelve un panel complicado y se lleva más de 2.000 eurazos

Le ha costado mucho descubrir una de las últimas palabras del panel, mientras Itziar y Sergi ya sabían la respuesta.

¡Vaya sufrimiento! Carlos resuelve un panel complicado y se lleva más de 2.000 eurazos

Publicidad

Luiza Cauduro
Publicado:

Carlos ha logrado acumular una ventaja de más de mil euros sobre sus rivales, pero todavía les quedaba jugar al panel con bote. Así que cada suma era imprescindible.

El panel tampoco le ha ayudado. Aunque corto, tenía muchas consonantes. Con tiradas precisas, el concursante del atril rojo ya lo tenía casi resuelto, salvo por la penúltima palabra. “A lo mejor no conoces esta expresión”, le ha dicho Jorge Fernández intentando ayudarle. Tras algunos minutos de tensión y el uso de uno de sus comodines, por fin Carlos la ha visto. “¡Qué sufrimiento!”, ha bromeado el presentador.

¿De cuál expresión se trataba? ¡Dale al play y descubre la respuesta!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

teresa

Teresa Bueyes, acosada por dos extrabajadoras de su despacho de abogados: "Intentó besarme en la boca"

Alcalde localidad afectada

Polémica oferta de empleo: Se requieren peones especialistas en brigada forestal sin experiencia

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de la triunfita Verónica Romero

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de la triunfita Verónica Romero

Carlos se desespera al ver la respuesta de la gran final: “¡He estado ahí!”
Mejores momentos | 21 de agosto

Carlos se desespera al ver la respuesta de la gran final: “¡He estado ahí!”

¡Vaya sufrimiento! Carlos resuelve un panel complicado y se lleva más de 2.000 eurazos
Mejores momentos | 21 de agosto

¡Vaya sufrimiento! Carlos resuelve un panel complicado y se lleva más de 2.000 eurazos

¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo
Mejores momentos | 21 de agosto

¡Qué mala suerte! Itziar logra el gajo de mil euros...y lo pierde todo

La concursante ha logrado una de las tiradas más difíciles del programa, pero una letra lo ha cambiado todo.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga (PP): “El PP y el PSOE deberían ir hacia el centro por el interés de España”
MÁLAGA

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga (PP): “El PP y el PSOE deberían ir hacia el centro por el interés de España”

El alcalde ha hecho un llamamiento a la cooperación por encima de la estrategia de partidos y de las estrategias personales. Ya lo dijo en mayo y hoy en Espejo Público le hemos preguntado si cree que le han hecho caso.

Miquel Valls

Miquel Valls desvela el dinero que se ha llevado Gabriela Guillén por la portada de Bertín Osborne

Directora de Protección Civil

¿Están llegando todo los medios? Hablamos con la directora de Protección Civil y Emergencias: "En lo que hay que estar es en apagar los incendios"

Hígado de ternera con puré de patata, de Arguiñano: "Una receta muy rica en hierro y vitaminas"

"Qué buena pinta tiene este plato": hígado de ternera con puré de patata, de Arguiñano

Publicidad