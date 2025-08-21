Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de la triunfita Verónica Romero

La primera edición de Operación Triunfo fue un auténtico fenómeno que cambió para siempre la vida de un grupo de jóvenes que, sin saberlo, estaban a punto de entrar en una vorágine de fama, presión y expectativas. Sus carreras despegaron casi de inmediato, pero lo que parecía un sueño cumplido también escondía una realidad mucho más compleja.

Detrás de los aplausos, los focos y los discos de oro, existía una cara menos visible del éxito. Algunos de los concursantes tuvieron que enfrentarse a situaciones difíciles, lidiando con la falta de preparación para una fama tan repentina, el desgaste emocional y las exigencias de la industria musical. No todo fue tan brillante como parecía en televisión.

Para hablar de esa parte menos conocida, nos acompaña Verónica Romero, una de las voces más recordadas de aquella primera generación. Con ella echamos la vista atrás para descubrir cómo vivieron realmente aquella experiencia, con sus luces y también con sus sombras. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!