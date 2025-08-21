El derrumbe en un edificio de Badalona deja dos heridas y obliga a desalojar a quince vecinos

Un derrumbe registrado este miércoles en un edificio de Badalona ha dejado dos mujeres heridas y ha forzado la evacuación de una quincena de vecinos. El accidente se produjo poco antes de las 11.00 horas en una vivienda situada en la calle Virgen de Lorda, en el barrio de Sant Antoni de Llefià, cuando colapsó el suelo de un piso del primer nivel.

Según los Bomberos de la Generalitat, la afectada principal, una mujer de 71 años, cayó a la vivienda inferior a través de un agujero de unos tres metros cuadrados. Su hija, de 40 años, también sufrió lesiones. Ambas fueron trasladadas al Hospital Germans Trias i Pujol en estado menos grave.

En el momento del desplome se encontraban en la vivienda el marido y otra hija del matrimonio, que resultaron ilesos. En la planta baja no había inquilinos.

Desalojo por daños estructurales

Tras la inspección inicial del Grupo de Estructuras Colapsadas de los Bomberos y de los técnicos municipales, se determinó que las vigas y el forjado estaban en mal estado, por lo que el inmueble fue declarado inhabitable. La finca, construida en 1963, cuenta con 12 viviendas, de las cuales nueve estaban ocupadas.

El derrumbe generó un boquete por el que cayó material entre plantas, lo que aumentó la preocupación por la estabilidad general del edificio. Los Bomberos procedieron a desalojar a todos los residentes y acompañaron a algunos para recoger pertenencias urgentes, con la previsión de regresar más tarde para recuperar más objetos.

El Ayuntamiento de Badalona informó de que los residentes evacuados están siendo atendidos por los Servicios Sociales en el Servicio Básico de Atención Social 5 de Llefià. Se estudiará si los afectados pueden pasar la noche con familiares o si será necesario reubicarlos en otros recursos habitacionales temporales.

De los 12 pisos del bloque, tres se encontraban desocupados en el momento del siniestro. La prioridad de las autoridades es ahora asegurar la zona, evaluar el alcance de los daños estructurales y determinar las condiciones en las que, eventualmente, los vecinos podrían regresar a sus hogares.

