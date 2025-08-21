Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Badalona

El derrumbe en un edificio de Badalona deja dos heridas y obliga a desalojar a quince vecinos

El colapso del suelo de un piso en Sant Antoni de Llefià ha provocado la evacuación de todos los inquilinos por riesgo estructural.

Se derrumba el techo de un edificio en Badalona

El derrumbe en un edificio de Badalona deja dos heridas y obliga a desalojar a quince vecinos | Antena 3 Noticias

Publicidad

Un derrumbe registrado este miércoles en un edificio de Badalona ha dejado dos mujeres heridas y ha forzado la evacuación de una quincena de vecinos. El accidente se produjo poco antes de las 11.00 horas en una vivienda situada en la calle Virgen de Lorda, en el barrio de Sant Antoni de Llefià, cuando colapsó el suelo de un piso del primer nivel.

Según los Bomberos de la Generalitat, la afectada principal, una mujer de 71 años, cayó a la vivienda inferior a través de un agujero de unos tres metros cuadrados. Su hija, de 40 años, también sufrió lesiones. Ambas fueron trasladadas al Hospital Germans Trias i Pujol en estado menos grave.

En el momento del desplome se encontraban en la vivienda el marido y otra hija del matrimonio, que resultaron ilesos. En la planta baja no había inquilinos.

Desalojo por daños estructurales

Tras la inspección inicial del Grupo de Estructuras Colapsadas de los Bomberos y de los técnicos municipales, se determinó que las vigas y el forjado estaban en mal estado, por lo que el inmueble fue declarado inhabitable. La finca, construida en 1963, cuenta con 12 viviendas, de las cuales nueve estaban ocupadas.

El derrumbe generó un boquete por el que cayó material entre plantas, lo que aumentó la preocupación por la estabilidad general del edificio. Los Bomberos procedieron a desalojar a todos los residentes y acompañaron a algunos para recoger pertenencias urgentes, con la previsión de regresar más tarde para recuperar más objetos.

El Ayuntamiento de Badalona informó de que los residentes evacuados están siendo atendidos por los Servicios Sociales en el Servicio Básico de Atención Social 5 de Llefià. Se estudiará si los afectados pueden pasar la noche con familiares o si será necesario reubicarlos en otros recursos habitacionales temporales.

De los 12 pisos del bloque, tres se encontraban desocupados en el momento del siniestro. La prioridad de las autoridades es ahora asegurar la zona, evaluar el alcance de los daños estructurales y determinar las condiciones en las que, eventualmente, los vecinos podrían regresar a sus hogares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Casi 400.000 hectáreas calcinadas por los incendios en España que acumulan 21 fuegos activos de alto riesgo

incendio de Oímbra

Publicidad

Sociedad

Incendio Ourense

Última hora incendios en España: la situación se complica por las fuertes rachas de vientos en varios focos

Se derrumba el techo de un edificio en Badalona

El derrumbe en un edificio de Badalona deja dos heridas y obliga a desalojar a quince vecinos

Noticias de hoy, martes 5 de agosto de 2025

Noticias de hoy, jueves 21 de agosto de 2025

La Gioconda
Efemérides

Efemérides de hoy 21 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 21 de agosto?

incendio de Oímbra
Incendios España

Casi 400.000 hectáreas calcinadas por los incendios en España que acumulan 21 fuegos activos de alto riesgo

Maquinaria pesada para evitar la propagación de incendios
Incendios

Así se evita la propagación de los incendios: "Si no es con maquinaria pesada es imposible pararlo"

Entre llamas, humo y calor extremo, la maquinaria pesada se convierte en la gran aliada de los equipos de extinción.

Rubén Corral, teniente del 43 Grupo Ejército del Aire
Incendios

"Las comunicaciones están muy saturadas": un teniente del Ejército del Aire desvela lo que hay detrás de los incendios

Rubén Corral, teniente del 43 Grupo del Ejército del Aire, ha detallado cómo se está trabajando en primera línea de los incendios. Un panorama que no les permite "relajarse en absoluto".

"Nunca había visto algo así": las imágenes que reflejan la crudeza del fuego captadas por los fotoperiodistas

"Nunca había visto algo así": las imágenes que reflejan la crudeza del fuego captadas por los fotoperiodistas

El ticket que pagó la clienta

Nuevo giro en la "polémica" del cuelgabolsos: el dueño del restaurante de Ibiza reclama 36.000 euros a la clienta

Demolición tras la DANA

Comienza en Torrent el derribo de viviendas afectadas por la DANA

Publicidad