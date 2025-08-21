Capítulo 376
Pelayo decide chantajear a Fina: o se marcha para siempre o la delatará a la policía
En un giro inesperado, Pelayo amenaza a Fina con delatarla si no accede a marcharse del país.
En un tenso cara a cara, Pelayo ha presionado a Fina para que abandone Toledo y se marche a Buenos Aires. Pretende que se vaya lejos, ya que de lo contrario, tiene el arma del crimen con sus huellas que la incrimina.
Pelayo cree que este secreto es demasiado fuerte y puede acabar repercutiéndole a Marta, y por ende, a él mismo.
“Lo tienes todo pensado, ¿verdad?”, le ha reprochado ella, tras negarse a marcharse, argumentando que no puede dejar atrás su vida, su trabajo y, sobre todo, a Marta.
Ante la negativa, Pelayo ha cambiado su tono: “Te estoy ofreciendo una salida, pero no me va a temblar el pulso si tengo que delatarte”, le ha advertido, mostrando el arma que usaron en el crimen. La situación ha revelado el lado oscuro de Pelayo, quien ha justificado sus palabras como una forma de proteger a Marta.
Este giro ha dejado a Fina en una encrucijada emocional. ¿Se marchará, renunciando a todo, o se enfrentará a las posibles consecuencias?
