Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 376

Pelayo decide chantajear a Fina: o se marcha para siempre o la delatará a la policía

En un giro inesperado, Pelayo amenaza a Fina con delatarla si no accede a marcharse del país.

Pelayo decide chantajear a Fina: o se marcha para siempre o la delatará a la policía

Publicidad

En un tenso cara a cara, Pelayo ha presionado a Fina para que abandone Toledo y se marche a Buenos Aires. Pretende que se vaya lejos, ya que de lo contrario, tiene el arma del crimen con sus huellas que la incrimina.

Pelayo cree que este secreto es demasiado fuerte y puede acabar repercutiéndole a Marta, y por ende, a él mismo.

“Lo tienes todo pensado, ¿verdad?”, le ha reprochado ella, tras negarse a marcharse, argumentando que no puede dejar atrás su vida, su trabajo y, sobre todo, a Marta.

Ante la negativa, Pelayo ha cambiado su tono: “Te estoy ofreciendo una salida, pero no me va a temblar el pulso si tengo que delatarte”, le ha advertido, mostrando el arma que usaron en el crimen. La situación ha revelado el lado oscuro de Pelayo, quien ha justificado sus palabras como una forma de proteger a Marta.

Este giro ha dejado a Fina en una encrucijada emocional. ¿Se marchará, renunciando a todo, o se enfrentará a las posibles consecuencias?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo acorrala a Fina para que se marche ya

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo acorrala a Fina para que se marche ya

Capítulo 375 de Sueños de libertad

Capítulo 376 de Sueños de libertad; 21 de agosto: Pelayo saca su cara oscura para amenazar a Fina

Gabriel y Begoña continúan avanzando en su relación... ¡Él quiere más!

Gabriel y Begoña continúan avanzando en su relación... ¡Él quiere más!

Pelayo decide chantajear a Fina: o se marcha para siempre o la delatará a la policía
Capítulo 376

Pelayo decide chantajear a Fina: o se marcha para siempre o la delatará a la policía

Irene lamenta con Cristina no poder ponerse en contacto con José para que cuente toda la verdad
Capítulo 376

Irene lamenta con Cristina no poder ponerse en contacto con José para que cuente toda la verdad

Pelayo anima a Marta y Fina a que sigan con su vida
Capítulo 376

Pelayo anima a Marta y Fina a que sigan con su vida: "Tenéis que aparentar naturalidad"

Aunque el crimen fue en defensa propia, él ha insistido en que actuar con normalidad es la clave para evitar sospechas y pasar página.

El legado de Leyla en Bahar: aprender a quererse a sí misma por encima de todo
La verdad que necesitaba recordar

El legado de Leyla en Bahar: aprender a quererse a sí misma por encima de todo

Quererse a una misma puede parecer sencillo, pero para Bahar ha sido la mayor lección de su vida.

Orhan destroza a Gülgün en una pelea imposible de olvidar

“Te engañé con tantas mujeres que he perdido la cuenta”: Orhan destroza a Gülgün en una pelea imposible de olvidar

“Es la primera vez que estamos un paso por delante de Octavio”: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

“Es la primera vez que estamos un paso por delante de Octavio”: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Fina mata a Santiago tras un fuerte forcejeo... ¡Era su vida o la de él!

Fina mata a Santiago tras un fuerte forcejeo... ¡Era su vida o la de él!

Publicidad