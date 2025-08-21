Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una fuerte tromba de agua inunda Santander provocando numerosas incidencias

Las precipitaciones han obligado a cerrar túneles y han generado retenciones en los accesos a la ciudad.

Celia de Santiago
La fuerte lluvia registrada desde primera hora de la mañana en Santander ha provocado inundaciones en diferentes puntos de la ciudad y ha causado problemas de tráfico, con retenciones tanto en los accesos como en el centro urbano. La intensidad de las precipitaciones obligó además al cierre de los túneles.

Desde las 6.30 horas se han producido acumulaciones de agua en varias calles, aunque con el paso de las horas la situación se ha ido normalizando. Aun así, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta roja por lluvias en todo el litoral de Cantabria hasta las 10.00 horas.

Zonas afectadas por el agua

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, detalló en declaraciones a la Cadena SER que los efectos de la tromba se dejaron sentir en la calle Burgos, donde llegaron a desplazarse contenedores, así como en Jesús de Monasterio y en la propia plaza del Ayuntamiento. También se registraron problemas en barrios como Candina, Nueva Montaña, La Albericia, el polígono de Raos, el Sardinero y otras zonas céntricas.

"Estamos reestructurando todo, cortados los dos túneles. Y ahora que parece que el tiempo da tregua la plaza del Ayuntamiento está totalmente limpia", afirmó Igual. La regidora señaló que se encuentran movilizados los equipos de limpieza, bomberos y técnicos encargados del mantenimiento de las arquetas. "Está movilizado todo el mundo", remarcó.

La alcaldesa calificó de "impresionante" la lluvia caída a primera hora y reconoció que el volumen superó la capacidad de absorción del alcantarillado: "No se ha dado abasto". Pese a que la situación se encuentra más estabilizada, pidió a la ciudadanía "muchísima prudencia", sobre todo a los conductores, al advertir que "se espera que vuelva a llover".

