“Es la primera vez que estamos un paso por delante de Octavio”: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Parece que por fin César tiene algo de suerte. Mariví ha recordado el nombre de la persona que hace años compró la colección de arte de su familia, y Humberto está dispuesto a cruzar Europa para buscarlo. ¿Encontrarán lo que buscan?

Julia, por su parte, se ha presentado en el juzgado para presentar la denuncia contra su expareja. Pero la atormentan las dudas… ¿será capaz de hacerlo? ¿O preferirá que este quede en libertad?

Y OctavioOramas se lanzará a la piscina y propondrá a Mónica dar un paso más en su relación… ¿cómo será recibida esta noticia en la casa Oramas?

¡No te pierdas esta noche los dosnuevos episodios de La Encrucijada para descubrirlo! A las 22:50, en Antena 3.