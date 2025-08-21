Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | Capítulo 17

“Es la primera vez que estamos un paso por delante de Octavio”: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

César encontrará respuestas sobre el mercante se que hizo con la colección de arte de sus padres, y Octavio tomará una decisión que podría cambiar el rumbo de la convivencia en la familia Oramas.

“Es la primera vez que estamos un paso por delante de Octavio”: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Publicidad

Parece que por fin César tiene algo de suerte. Mariví ha recordado el nombre de la persona que hace años compró la colección de arte de su familia, y Humberto está dispuesto a cruzar Europa para buscarlo. ¿Encontrarán lo que buscan?

Julia, por su parte, se ha presentado en el juzgado para presentar la denuncia contra su expareja. Pero la atormentan las dudas… ¿será capaz de hacerlo? ¿O preferirá que este quede en libertad?

Y OctavioOramas se lanzará a la piscina y propondrá a Mónica dar un paso más en su relación… ¿cómo será recibida esta noticia en la casa Oramas?

¡No te pierdas esta noche los dosnuevos episodios de La Encrucijada para descubrirlo! A las 22:50, en Antena 3.

Octavio Oramas y Roberto Millán tienden una trampa a César y Laura… ¿caerán en ella?

Octavio Oramas y Roberto Millán tienden una trampa a César y Laura… ¿caerán en ella?
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Orhan destroza a Gülgün en una pelea imposible de olvidar

“Te engañé con tantas mujeres que he perdido la cuenta”: Orhan destroza a Gülgün en una pelea imposible de olvidar

“Es la primera vez que estamos un paso por delante de Octavio”: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

“Es la primera vez que estamos un paso por delante de Octavio”: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Fina mata a Santiago tras un fuerte forcejeo... ¡Era su vida o la de él!

Fina mata a Santiago tras un fuerte forcejeo... ¡Era su vida o la de él!

Gabriel
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel volverá a saber de Isabel

Marta Fina Pelayo
Resumen

Capítulo 375 de Sueños de libertad; 20 de agosto: Marta y Fina deciden enterrar el cuerpo de Santiago

Pelayo
Capítulo 375

Pelayo ha descubierto el cadáver de Santiago y... ¡Se ha guardado el arma del crimen!

En un giro inesperado, Pelayo ha encontrado a Marta y Fina intentando ocultar el cuerpo sin vida de Santiago.

Luz
Capítulo 375

A pesar de las advertencias de Luz, la junta de accionistas decide no parar la producción de la empresa

Luz está muy preocupada por la situación de las enfermedades y quiere que la junta tome en serio sus preocupaciones. 

Así es Julia

Samantha Siquieros define a su personaje en La Encrucijada: "Julia vive con un miedo espantoso"

Cristina

Cristina descubre la verdad sobre su padre y se enfrenta... ¡a don Pedro!

Marta y Fina

Marta y Fina, aterrorizadas tras matar a Santiago: ¿deben denunciar o no su muerte?

Publicidad