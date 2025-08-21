Antena 3 LogoAntena3
Julia, extrabajadora del SEPE, habla de la mafia detrás de las citas: "Nos pidieron que se ayudase lo mínimo al usuario"

Coger cita para tramitar el paro se ha convertido en misión imposible para muchos y para otros en un negocio. Detrás de todo estoy hay una auténtica mafia que vende citas o agiliza estos trámites a cambio de una suculenta cantidad de dinero.

Quedarse sin trabajo ya supone un drama para muchos pero encima a esto hay que sumarle que pedir cita para tramitar la prestación por desempleo se está convirtiendo en toda una misión imposible en ciertas ciudades de España.

Pero hay quiénes ven en esto un negocio y utilizan la desesperación de los parados para ganarse un dinero extra. Hemos investigado y descubierto que hay toda una mafia detrás de las citas del SEPE.

Al parecer, hay personas que se dedican a vender estas citas o a agilizar estos trámites por una suculenta cantidad de dinero. Julia, que ha trabajado en el SEPE asegura que en las oficinas están bajo mínimos.

"Nos pidieron que se ayudase lo mínimo al usuario porque lo que había que hacer era enseñarles. Yo me quedé en la calle por coger citas con mi móvil", cuenta, "Se renuevan las citas cada 15 minutos".

