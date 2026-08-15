Nutriman nos cuenta cuáles son las grandes mentiras de los alimentos

Luis Alberto Zamora nos habla de las grandes mentiras de los alimentos. Aquellas creencias que hemos asentado por regla general pero que, no son ciertas. En primer lugar, las zanahorias, son más nutritivas si las cocinas que si las comes crudas, "Algunas vitamínas no son tan sensibles", asegura, no van a desaparecer por hervirlas.

El dicho de que el azúcar o las chuches vuelve hiperactivos a los niños, no está demostrado. El experto explica que se trata más bien del contexto o del momento en el que se encuentra la persona. Es normal que durante un cumpleaños o una fiesta estén más alterados pero, las gominolas no tienen nada que ver.

"Un huevo al día es bueno para la vida", es verdad, explica Nutriman. La realidad es que este alimento contiene luteína y zeaxantina, dos antioxídantes que protegen la salud visual. Por otro lado, el desayuno es igual de importante que el resto de comidas, debe ser saludable y equilibrado. Y por supuesto, la miel ayuda a calmar la tos por su efecto lubricante pero, no va a curar la infección.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas