"Vividlo intensamente": el mensaje de J Kbello a los concursantes de Tu cara me suena 14

J Kbello se proclamó campeón de Tu cara me suena 13 el pasado viernes y, aunque ha tenido varios días para asimilarlo, todavía no termina de creerse que se ha llevado el triunfo. "Siento como que he ganado una gala", nos cuenta.

El gaditano vivió un momento muy especial el pasado viernes y ha recibido la felicitación de mucha gente, entre ellos, varios campeones de Tu cara me suena. "Blas me dijo: bienvenido", recalca.

Después de confesarnos si se ha quedado con ganas de algo en esta edición, J Kbello ha querido dejar unos consejos para los concursantes de la temporada que viene. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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