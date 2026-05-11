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Lolita enseña sus piernas para reivindicar a las madres y las abuelas: “¿Estamos muertas porque tengamos más de 70?”

Lolita enseña sus piernas para reivindicar a las madres y las abuelas: “¿Estamos muertas porque tengamos más de 70?”

Tu cara me suena

Lolita rompe estereotipos en Tu cara me suena con un alegato sobre la edad: “Las abuelas también admiramos el talento”

La artista sorprende tras la actuación de J Kbello con un mensaje en defensa de las mujeres mayores, reivindicando su mirada, su vitalidad y su derecho a seguir disfrutando del arte.

Borja Tamayo
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La intervención de Lolita llegó tras la aplaudida actuación de J Kbello, uno de los momentos más destacados de la gala. La cantante elogió su talento, pero aprovechó para lanzar un mensaje claro sobre el papel de las mujeres mayores.

Con humor y determinación, defendió que la edad no limita la admiración ni la sensibilidad artística. Su reflexión provocó una gran ovación y el respaldo de sus compañeros, subrayando que cumplir años no significa dejar de sentir ni de vivir plenamente.

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