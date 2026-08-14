Pilar Losantos, contra Marlaska y Robles en sus visitas a Ceuta: "¿Se ríe porque piensa que quienes le abuchean son unos fascistas?"

Han pasado ya más de dos semanas desde la entrada masiva de 80.000 personas desde Marruecos a Ceuta y, mientras el Gobierno ha reforzado el dispositivo policial y militar ante un posible nuevo intento de cruce el 15 de agosto, la polémica por la gestión de la crisis sigue creciendo.

La periodista y presidenta de OkDiario, Pilar Rodríguez Losantos, ha cargado duramente contra el Ejecutivo, reclamando responsabilidades y acusando al Gobierno de responder con gestos en lugar de soluciones.

"¿De qué se ríe?"

Losantos cuestiona la actitud del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska durante su visita a Ceuta tras los abucheos recibidos. "Me pregunto de qué se ríe", afirma, contraponiendo esa imagen con la situación que, según denuncia, viven los vecinos.

"¿Se ríe porque piensa que quienes le abuchean son unos fascistas o porque, mientras él estaba con su 'fiestuki' de 72.000 euros para ver el eclipse, los ceutíes estaban sufriendo?", critica. A su juicio, el Gobierno está tratando la crisis como si fuera un episodio de "dos o tres días", cuando considera que se trata de "una situación de emergencia nacional".

"En caso de que haya una invasión terrible y si no la hay casi peor"

También pone el foco en el 15 de agosto: sostiene que, si finalmente no se produce un nuevo cruce masivo, quedará en evidencia que "tanto Marruecos como España disponían de medios para haber abordado lo ocurrido el 30 y 31 de julio".

"No queremos una ministra de 'performance'"

Las críticas también alcanzan a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Losantos sostiene que su visita a Ceuta responde más a una estrategia de imagen que a una respuesta efectiva. Con este motivo, la periodista recuerda la actuación de la ministra durante la DANA de Valencia, cuando recibió fuertes críticas por hablar "de manera chulesca" a los afectados que le pedían que colaboraran con la retirada de barro. Según recuerda Losantos, Robles respondió: "Los militares no están para quitar el barro".

"Los ceutíes siguen igual de inseguros"

"Queremos que el Gobierno funcione, que no haga 'performance', que funcione de verdad", asegura. Y concluye: "No queremos una ministra como Margarita Robles, que va solo a hacerse una campaña de imagen sin soluciones reales para los ceutíes. Los ceutíes siguen igual de inseguros ayer que hoy, independientemente de que Margarita Robles haya llorado mucho ".

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