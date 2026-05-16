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Gala 5 | Actuación

Pelos de punta: Mayo recrea ‘Señora’ de Falete en Tu cara me suena

El cantante ha debutado en el programa con uno de los temas más sentidos del cantante sevillano de flamenco.

Pelos de punta: Mayo recrea ‘Señora’ de Falete en Tu cara me suena

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Patri Bea
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Mayo ha sido el invitado de la quinta gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena y ha querido imitar a uno de los concursantes más queridos de la historia del programa: Falete.

Mayo ha interpretado sobre el escenario de Tu cara me suena el tema ‘Señora’ y se ha metido en el papel desde el primer momento. Ha sacado su lado más flamenco y ha dejado sin palabras al jurado.

La sensibilidad, la garra y el desgarro han formado parte de una actuación que lo convierte en un gran candidato para participar en la próxima edición. ¿Qué os parecería? ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

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