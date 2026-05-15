Aníbal Gómez monta una fiesta en plató con ‘Brasil, Meu Carnaval’ de Georgie Dann

Aníbal Gómez no deja de sorprendernos con sus ocurrencias en Tu cara me suena. La semana pasada nos hizo reír al saber sacarle partido a la mala suerte que le había provocado imitar a BJ Thomas.

Para esta quinta gala, pulsador ha querido que el cómico cambie completamente de actitud metiéndose en la piel del rey del verano, la barbacoa y el chiringuito, el inigualable Georgie Dann.

Aníbal Gómez ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena para hacer bailar a todo el público con ‘Brasil, Meu Carnaval’, un tema que nos traslada al otro lado del charco y que ha llenado de buen rollo el plató.

Aníbal se ha mostrado muy cómodo bailando sin parar toda la canción y ha captado a la perfección la energía de Georgie Dann. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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