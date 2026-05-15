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Gala 5 | Actuación

Aníbal Gómez monta una fiesta en plató con ‘Brasil, Meu Carnaval’ de Georgie Dann

El cómico se ha movido como pez en el agua sobre el escenario y ha puesto al jurado y al público a bailar.

Aníbal Gómez monta una fiesta en plató con ‘Brasil, Meu Carnaval’ de Georgie Dann

Aníbal Gómez monta una fiesta en plató con ‘Brasil, Meu Carnaval’ de Georgie Dann

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Patri Bea
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Aníbal Gómez no deja de sorprendernos con sus ocurrencias en Tu cara me suena. La semana pasada nos hizo reír al saber sacarle partido a la mala suerte que le había provocado imitar a BJ Thomas.

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Para esta quinta gala, pulsador ha querido que el cómico cambie completamente de actitud metiéndose en la piel del rey del verano, la barbacoa y el chiringuito, el inigualable Georgie Dann.

Aníbal Gómez ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena para hacer bailar a todo el público con ‘Brasil, Meu Carnaval’, un tema que nos traslada al otro lado del charco y que ha llenado de buen rollo el plató.

Aníbal se ha mostrado muy cómodo bailando sin parar toda la canción y ha captado a la perfección la energía de Georgie Dann. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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