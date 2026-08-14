El aeropuerto de Catania, en Italia, cierra tras la erupción del volcán Etna y ya afecta a miles de viajeros

El aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia, permanecerá cerrado hasta el sábado 15 de agosto de momento a causa de la actividad eruptiva del volcán Etna y la presencia de ceniza volcánica. Esta medida perjudica a miles de pasajeros en plena temporada turística.

"Debido a la actividad eruptiva del Etna, se ha ordenado la prórroga del cierre de los sectores C1 y B3, lo que conlleva la suspensión de las llegadas y salidas hasta las 02:00 horas (00:00 GMT) del 15 de agosto", indica un comunicado de la sociedad gestora del aeródromo, SAC.

La emergencia se extiende desde hace ya más de una semana y coincide con el fin de semana de Ferragosto, la festividad estival por excelencia en Italia, que se celebra el 15 de agosto y provoca un gran número de desplazamientos de turistas italianos e internacionales.

Esta situación conlleva la cancelación masiva de operaciones y el desvío coordinado de vuelos hacia otros aeropuertos de la isla, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste), hasta donde los viajeros deben realizar largos trayectos por carretera para, una vez allí, afrontar largas esperas antes de iniciar su vuelo.

Según las primeras estimaciones, las cancelaciones y desvíos masivos afectan ya a más de 100.000 viajeros, con un impacto económico que la patronal turística Assoesercenti Sicilia calcula en una pérdida de entre 12 y 24 millones de euros.

Incrementa la actividad explosiva

Por su parte, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) ha confirmado en su último comunicado que se mantiene la actividad efusiva desde las bocas eruptivas situadas a 2.750 y 1.900 metros de altitud, mientras que se ha detenido la actividad en la que se encuentra a 2.090 metros.

Los frentes de lava activos más avanzados tienen lugar en una cota de 1.340 m. Además, el INGV advierte de un incremento significativo de la actividad explosiva en el cráter Voragine, que está causando una densa columna eruptiva con dispersión de cenizas hacia el sur.

El colapso del aeródromo catanés en plena temporada alta ha reavivado notablemente la discusión sobre la idoneidad de su emplazamiento y el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, ha criticado severamente la vulnerabilidad de las instalaciones por su extrema proximidad al volcán.

"Lo que ocurre con cancelaciones, retrasos y graves molestias para miles de ciudadanos y turistas vuelve a plantear un problema que Sicilia conoce desde hace tiempo (...)El problema no es el volcán, sino el aeropuerto", señala Musumeci, recordando la propuesta que él mismo propuso en 1999 para trasladar la instalación a un lugar más resguardado.