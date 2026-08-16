Todos los proyectos que Disney ha anunciado en la D23: de Los Increíbles 3 y Coco 2 a su primera película animada de terror

Disney ha dejado una larga lista de proyectos sobre la mesa en la D23, ofreciendo un calendario de estrenos repleto de secuelas, nuevas franquicias, primeras imágenes y algunos anuncios que han disparado el hype entre los fans.

Pixar se adentra en el terror con Ghost Market

Uno de los anuncios más sorprendentes ha sido Ghost Market, una nueva película original de Pixar que supone una pequeña revolución para el estudio. La compañía ha presentado el proyecto como su primera película centrada específicamente en fantasmas y ha mostrado un primer adelanto que mezcla comedia, aventura y elementos sobrenaturales.

La película llegará a los cines en marzo de 2028.

Coco 2 recupera a Miguel y a Ernesto de la Cruz

La otra gran noticia de Pixar ha sido Coco 2. La secuela del clásico de 2017 ha mostrado sus primeras imágenes conceptuales, con un cambio importante para Miguel: el protagonista ya es un adolescente. La historia volverá a llevarle a la Tierra de los Muertos, pero esta vez con Ernesto de la Cruz dispuesto a ajustar cuentas.

Coco 2 tiene previsto su estreno en cines en noviembre de 2029.

Los Increíbles 3 da más importancia a Violeta, Dash y Jack-Jack

Pixar también enseñó las primeras imágenes de Los Increíbles 3 con la principal novedad que Violeta, Dash y Jack-Jack tendrán un papel mucho mayor.

Llegará a los cines el 16 de junio de 2028.

Gatto, el gato mafioso de Venecia

Antes de todo esto llegará Gatto, la nueva película original de Pixar dirigida por el responsable de Luca. El estudio mostró nuevas imágenes de esta historia ambientada en una Venecia poblada por gatos.

Gatto llegará a los cines el 5 de marzo de 2027.

Zootrópolis 3 ya está en marcha

Disney Animation también tenía una sorpresa preparada para los fans de Zootrópolis. Tras el éxito de la secuela, la compañía ha confirmado oficialmente que Zootrópolis 3, aunque todavía no hay fecha de estreno ni detalles concretos de la trama.

Frozen 3 presenta una nueva amenaza

Otra de las grandes protagonistas de la presentación fue Frozen 3. Kristen Bell e Idina Menzel regresaron al escenario para interpretar nuevas canciones antes de mostrar imágenes inéditas de la película.

Frozen 3 llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027.

Clay, la nueva apuesta original de Disney

Disney Animation también ha presentado Clay, una película original en la que Kieran Culkin será la voz de Flip, un personaje rebelde que es elegido durante un ritual anual para convertirse en mentor de Mushy, una pequeña bola de arcilla.

Llegará a los cines en 2028.

Hexed suma dos nombres importantes a su reparto

Precisamente Hexed también ha tenido protagonismo en D23. La película estará protagonizada por Hailee Steinfeld, que pone voz a Billie Doe, una adolescente que descubre que tiene poderes mágicos. La gran novedad ha sido la incorporación de Walton Goggins y Jodie Foster.

Hexed verá la luz en salas el 25 de noviembre de 2026.

Bluey salta al cine

Los fans de Bluey también tienen motivos para celebrar. Disney ha mostrado el primer teaser de The Bluey Movie, la película basada en la popular serie protagonizada por la pequeña perra azul y su familia.

Llegará a los cines el 6 de agosto de 2027.

Ice Age regresa con una aventura jurásica

ice Age: En ebullición llevará a Manny, Sid, Diego, Ellie y compañía a una zona desconocida del mundo prehistórico, donde tendrán que enfrentarse a dinosaurios, lava y una nueva versión de Scrat bautizada como Jurassic Scrat.

La película se estrenará el 5 de febrero de 2027.

Lilo & Stitch 2 y el regreso de Angel

El enorme éxito del remake en acción real de Lilo & Stitch tendrá continuación y disney ha confirmado que su producción comenzará en Hawái a finales de 2026. Además, Angel, la versión rosa de Stitch, tendrá presencia en la película.

Llegará a los cines el 26 de mayo de 2028.

Enredados también tendrá versión de imagen real

Disney continúa con su estrategia de recuperar sus clásicos animados en formato de acción real y esta vez le toca a Enredados. La película ya se está rodando en España y D23 mostró un adelanto con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider.

El estreno está previsto para el 31 de marzo de 2028.

Oswald regresa a casa

Uno de los anuncios más curiosos ha sido Oswald, una nueva serie híbrida de imagen real y animación basada en Oswald the Lucky Rabbit, el personaje creado por Walt Disney y Ub Iwerks antes de que naciera Mickey Mouse.

Se estrenará en Disney+ el 17 de febrero de 2027.

Kingdom Hearts tendrá su propia serie

La D23 también ha dejado una sorpresa para los fans de los videojuegos ya que han dado luz verde a una nueva serie de animación de Kingdom Hearts para Disney Channel y Disney+. Por ahora no hay fecha de estreno.

Las novedades de Marvel: nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday y el reparto de X-Men

La D23 también desveló el nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday, centrado en Doctor Doom y con Robert Downey Jr. de nuevo sobre el escenario junto a Chris Evans y Hayley Atwell. La película tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026.

Además, Marvel presentó oficialmente al nuevo reparto de X-Men. La película está prevista para mayo de 2028.

También se mostró el primer tráiler de VisionQuest, la serie que cerrará la trilogía iniciada con WandaVision, con Paul Bettany y James Spader como Ultrón de regreso. Su estreno está previsto para el 14 de octubre en Disney+.

Star Wars: Ahsoka T2 y Starfighter

En cuanto a Star Wars, Lucasfilm presentó el primer tráiler de la temporada 2 de Ahsoka, que llegará a Disney+ el 20 de enero de 2027.

Ryan Gosling también apareció en el escenario para presentar Star Wars: Starfighter, la nueva película independiente de la saga. Disney confirmó su estreno para el 28 de mayo de 2027.