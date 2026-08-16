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Sandra confiesa en Atrapa un millón su atrevido paso al conocer a Jose que terminó en boda: "Yo no me asusté"

Sandra y Jose han llegado al plató de Atrapa un millón como mujer y marido. Una relación que comenzó con un arriesgado paso por parte de ella cuando todavía prácticamente no se conocían.

La rocambolesca historia de amor de Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón: “Guardé el número como ‘futura esposa’”

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Borja Tamayo
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La presentación de Jose y Sandra en su debut en Atrapa un millón ha dejado a su paso una de las historias de amor más curiosas del programa. Una relación que nació contra todo pronóstico, teniendo en cuenta que ninguno de los dos era de la misma ciudad.

Ella de Castelldefels y él de Madrid, coincidieron en unas vacaciones en El Palmar, Cádiz. A pesar de la posible "rivalidad" entre localidades que ha mencionado Manel Fuentes, surgió la chispa cuando se conocieron en un chiringuito. Un encuentro que derivó en una arriesgada jugada por parte de Sandra.

Si bien aquel día "no pasó nada físico" entre ellos, quien se convertiría poco después en la mujer de Jose decidió ir con todo: "Él me pidió el móvil y yo guardé mi número y le puse: 'Sandra futura esposa'". Una estrategia que "no asustó" al marido en cuestión y que, efectivamente, terminó haciéndose real.

¡Dale play al vídeo de arriba y descubre su curiosa historia de amor al completo!

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