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ENFERMEDAD RARA

Muere a los 28 años Michiel Vandeweert, conocido por visibilizar su enfermedad genética

El joven fue diagnosticado de progeria durante su infancia, una enfermedad genética que provoca el envejecimiento acelerado del organismo y que, actualmente, no tiene cura.

Michiel Vandeweert

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El belga Michiel Vandeweert, conocido por compartir públicamente su experiencia con la progeria, ha fallecido a los 28 años. Su historia se hizo conocida a través de las redes sociales, reportajes y documentales, en los que hablaba con naturalidad sobre su día a día y las dificultades asociadas a esta rara enfermedad genética.

La noticia ha sido comunicada por la emisora VRT NWS, tras hacerse eco de un mensaje de la productora Boundbreakers, responsable de la serie documental How to Be Alive, en la que participó Vandeweert. La compañía ha recordado la huella que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, y ha trasladado sus condolencias a su padres, su hermana y al resto de sus seres queridos.

Así es la enfermedad que padecía el joven de 28 años

Vandeweert fue diagnosticado de progeria durante su infancia. Esta enfermedad genética provoca un envejecimiento acelerado del organismo y, actualmente, no tiene cura. A pesar de las limitaciones que le provocó, mantuvo una actitud activa y utilizó su presencia pública para mostrar una perspectiva personal sobre la enfermedad, y sobre su propia vida.

Uno de los grandes amores de Michiel fuera de su faceta pública era el fútbol. Era un fiel seguidor del KRC Genk, club que también ha querido rendirle homenaje tras conocerse su fallecimiento. La entidad lo ha recordado como una persona "positiva e inspiradora", además de un aficionado entregado que disfrutaba intensamente de la vida.

Su despedida estará muy ligada precisamente al equipo de sus amores. El funeral se celebrará la próxima semana en el estadio del Genk, y estará abierto a todas aquellas personas que quieran acudir. Según Erik Gerits, responsable de comunidad del club, será la primera ocasión en la que se celebre un funeral directamente sobre el césped del estadio.

Con su fallecimiento desaparece una voz que durante años ha ayudado a dar visibilidad a una enfermedad poco frecuente y que, a través de su propia experiencia, ha conseguido inspirar a numerosas personas.

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