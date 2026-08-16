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Todo sobre el romance de Gabriela Guillén con Cristiano Ronaldo: "Yo no lo he sacado"

Gabriela Guillén ha confirmado el romance que tuvo con Cristiano Ronaldo en un momento importante en la vida del futbolista: se ha casado con su novia Georgina Rodríguez, con quien llevaba comprometido un año.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Gabriela Guillén saltó a la fama en España por la relación secreta que mantuvo con el cantante Bertín Osborne, una historia que cobró especial interés mediático por el embarazo de la modelo y el posterior nacimineto de su primer hijo en común. Aunque siempre ha querido mantener su vida privada bajo perfil, desde entonces, ha sido casi imposible.

A los rumores sobre un posible acercamiento con Bertín Osborne, padre de su hijo de dos años y medio, se suma ahora la información sobre un supuesto romance con quien fuera una de las grandes estrellas del Real Madrid.

Su romance con Cristiano Ronaldo

Beatriz Cortázar preguntó directamente a Gabriela si mantuvo una relación larga con Cristiano Ronaldo, y la respuesta de la empresaria fue tajante: "Sí". El futbolista había puesto fin a su relación con la modelo Irina Shayk y, durante ese periodo, habría iniciado una relación con Gabriela. Sin embargo, las fechas de esta historia no terminan de encajar del todo.

Sin embargo, ha sido tras la boda del futbolista con Georgina Rodríguez, cuando han salido nuevos detalles sobre su romance pasado ya confirmado ante los micrófonos por la propia Gabriela. "Ha sido breve y forma parte de mi pasado", reconoce, aunque admite que le resulta de mal gusto que se vuelva a sacar el tema a estas alturas, especialmente porque, según asegura, "yo no lo he sacado". "Es importante para mí, es algo que pasó en mi vida y forma parte de mi pasado", afirma ante los micrófonos.

Pero, el hecho de republicar una fotografía de 2017 justo cuando la exestrella del Real Madrid se ha casado, ha dado mucho de qué hablar. Nuestro reportero Carlos García le ha preguntado por qué había decidido compartir precisamente ahora esa imagen, tan solo dos días después de su boda con Georgina. "Para que sepáis que yo he estado allí y que no miento", explica.

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