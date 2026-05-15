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Gala 5 | Actuación

Sensualidad, desparpajo y muchas plumas: Leonor Lavado imita a Norma Duval delante suya

La cómica ha tenido que meterse en la piel de la vedette después de recibir su ‘Training VIP’ durante la semana.

Leonor Lavado imita a Norma Duval en Tu cara me suena delante de la propia artista

Sensualidad, desparpajo y muchas plumas: Leonor Lavado imita a Norma Duval delante suya

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Patri Bea
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Leonor Lavado lo está dando todo en sus actuaciones semanales en Tu cara me suena. La cómica sabe combinar a la perfección imitación con humor y así lo demostró metiéndose en la piel de Amaia Montero la semana pasada.

La Oreja de Van Gogh llega a Tu cara me suena de la mano de Leonor Lavado… ¡y de un edredón!

Para esta quinta gala, el pulsador ha querido que Leonor Lavado reciba una masterclass de la artista que iba a imitar, así que la cómica ha podido recibir los mejores consejos de… ¡Norma Duval!

Con una energía arrolladora y muchas plumas, Leonor Lavado ha aparecido en plató convertida en la vedette para interpretar ‘Mon truc en plumes’. ¡Norma Duval no le ha quitado en ojo de encima desde la mesa del jurado!

Leonor ha vuelto a estar hipnótica, divertida y magnética, demostrando que ella ha venido a Tu cara me suena a darlo todo sobre el escenario. ¡Revive su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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