Sensualidad, desparpajo y muchas plumas: Leonor Lavado imita a Norma Duval delante suya

Leonor Lavado lo está dando todo en sus actuaciones semanales en Tu cara me suena. La cómica sabe combinar a la perfección imitación con humor y así lo demostró metiéndose en la piel de Amaia Montero la semana pasada.

Para esta quinta gala, el pulsador ha querido que Leonor Lavado reciba una masterclass de la artista que iba a imitar, así que la cómica ha podido recibir los mejores consejos de… ¡Norma Duval!

Con una energía arrolladora y muchas plumas, Leonor Lavado ha aparecido en plató convertida en la vedette para interpretar ‘Mon truc en plumes’. ¡Norma Duval no le ha quitado en ojo de encima desde la mesa del jurado!

Leonor ha vuelto a estar hipnótica, divertida y magnética, demostrando que ella ha venido a Tu cara me suena a darlo todo sobre el escenario. ¡Revive su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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