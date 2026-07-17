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Esta noche, uno de ellos ganará Tu cara me suena 13

J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops podrían ganar la edición gracias al voto del público en la gran final de Tu cara me suena.

Esta noche, uno de ellos ganará Tu cara me suena 13

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Patri Bea
Patri Bea
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J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops se juegan esta noche el triunfo de la decimotercera edición de Tu cara me suena. Los espectadores, desde vuestras casas, tomaréis la decisión votando a través de la web, de llamadas y de mensajes.

J Kbello ha apostado por imitar a Hugh Jackman en The Greatest Showman en esta gran final, Cristina Castaño por Meryl Streep en Mamma Mia!, Martín Savi por Farinelli, María Parrado por Mariah Carey y Paula Koops por Liza Minnelli.

Además, a pesar de no ser finalistas, Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique, Sole Giménez y Leonor Lavado nos regalarán grandes imitaciones con sorpresa esta noche. ¡Y también contaremos con la visita de dos ganadores de Tu cara me suena! Te esperamos, a partir de las 22:00h en Antena 3.

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