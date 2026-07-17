Esta noche, uno de ellos ganará Tu cara me suena 13

J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops se juegan esta noche el triunfo de la decimotercera edición de Tu cara me suena. Los espectadores, desde vuestras casas, tomaréis la decisión votando a través de la web, de llamadas y de mensajes.

J Kbello ha apostado por imitar a Hugh Jackman en The Greatest Showman en esta gran final, Cristina Castaño por Meryl Streep en Mamma Mia!, Martín Savi por Farinelli, María Parrado por Mariah Carey y Paula Koops por Liza Minnelli.

Además, a pesar de no ser finalistas, Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique, Sole Giménez y Leonor Lavado nos regalarán grandes imitaciones con sorpresa esta noche. ¡Y también contaremos con la visita de dos ganadores de Tu cara me suena! Te esperamos, a partir de las 22:00h en Antena 3.

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