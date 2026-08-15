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Joana Pastrana: “Soy cocinillas porque compatibilizaba el boxeo con el trabajo en hostelería”

La exboxeadora ha confesado que tuvo que compatibilizar su carrera como deportista profesional con el trabajo en la hostelería.

Joana Pastrana: “Soy cocinillas porque compatibilizaba el boxeo con el trabajo en hostelería”

Joana Pastrana: “Soy cocinillas porque compatibilizaba el boxeo con el trabajo en hostelería”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Joana Pastrana es toda una mujer todoterreno, la exboxeadora ha declarado en Cocina abierta de Joseba Arguiñano que es cocinillas porque tuvo que compatibilizar su carrera en el boxeo con el trabajo en hostelería.

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“No todo el mundo sabía a lo que me dedicaba y cuando llegaba con un ojo morado me mandaban a la cocina” ha dicho la tres veces campeona del Mundo.

Todo un reto en su vida, el tener que trabajar a la vez que progresaba en su carrera profesional como deportista de elite.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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