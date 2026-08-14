Recuperan el cuerpo de otro montañista dos semanas después de la avalancha del Broad Peak

Un equipo de voluntarios locales de Nepal recuperó el cuerpo de uno de los diez montañistas que murieron en una avalancha en el Broad Peak, en Pakistán, tras casi dos semanas de búsqueda, según confirmaron este viernes las autoridades. "El cuerpo de Sohail Sakhi fue recuperado ayer por un equipo de voluntarios locales que registraban la zona por iniciativa propia", explicó Irfan Arshad, presidente del Club Alpino de Pakistán.

Sakhi, de nacionalidad paquistaní, era uno de los tres montañistas cuyos cuerpos aún no habían podido ser recuperados después del accidente ocurrido el pasado 30 de julio. Una avalancha sorprendió entonces a los diez integrantes de la expedición, entre ellos cinco alpinistas nepalíes, encabezados por el reconocido Nirmal Purja, conocido como "Nims Dai", además de escaladores de Pakistán, Omán, Estados Unidos y China.

Hasta el momento se habían localizado los cuerpos de siete de los fallecidos, entre ellos el de Purja, una de las figuras más conocidas del alpinismo mundial por haber ascendido las 14 montañas de más de 8.000 metros en poco más de seis meses, en 2019.

Tras la recuperación de Sakhi, todavía permanecen desaparecidos los restos de Mallory Geis. En el caso del nepalí Nawang Thindu Sherpa, su cuerpo tampoco ha podido ser recuperado debido a que se encuentra en una zona de gran altitud y con elevado riesgo de nuevas avalanchas.

El Club Alpino de Pakistán destacó la labor de los voluntarios locales y agradeció su iniciativa. "No tenemos palabras para agradecer a los voluntarios locales este acto desinteresado. Por iniciativa propia y sin que nadie se lo pidiera, han dado a una familia afligida la oportunidad de despedirse", señaló la organización en un comunicado. Con 8.047 metros de altitud, el Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del planeta y la tercera del Karakórum, solo por detrás del K2 y el Gasherbrum I.

La montaña se encuentra en la frontera entre Pakistán y China y se eleva sobre el glaciar de Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán. Su nombre hace referencia a la característica forma de su cumbre, cuya ancha cresta se extiende durante aproximadamente dos kilómetros y contrasta con los perfiles más afilados de otros grandes picos de la zona.