Tu cara me suena arrasa y finaliza temporada como líder y lo más visto de la noche del viernes

Con una media del 19,5% de cuota y más de 1,4 millones de espectadores, Tu cara me suena vuelve a imponerse con claridad a sus competidores, aventajando en +9,6 puntos a su principal rival y en +10,1 puntos a la cadena pública. Además, se convierte en el programa con más espectadores únicos, al reunir una media de 3,6 millones de personas cada semana.

También La Voz Kids reina en la noche de los sábados. La ruleta de la suerte y Pasapalabra son los programas diarios más vistos de la televisión, mientras que Y ahora Sonsoles continúa como el magacín más visto entre las cadenas privadas, líder sobre su rival con la mayor distancia de los últimos tres años, al igual que YAS Verano.

Estos resultados contribuyen a que Antena 3 y Atresmedia finalicen el mes de julio como la cadena y el grupo de televisión privado líder, registrando distancias históricas con sus competidores. Así, Antena 3 (11,3%) se sitúa como la cadena más vista entre privadas, marcando la mayor distancia en 28 años en un mes de julio con su directo competidor, +4,3 puntos, mientras que el Grupo cierra en un 22,5% de cuota y obtiene la distancia más alta de la historia en un mes de julio con su adversario, +2,9 puntos, pese a tener un canal menos que éste. Por su parte, laSexta registra un 4,9% de cuota y sobresale en la franja matinal con un 6,5%, creciendo de lunes a viernes al 6,9%.

Atresmedia se sitúa líder entre los privados, pese a tener un canal menos que su inmediato competidor, y lo hace registrando la mayor diferencia histórica en un mes de julio con su adversario directo. Así, firma un 22,5% de cuota y vence a su inmediato competidor por +2,9 puntos.

También le gana en Prime Time (18,3%) con una ventaja de +1,7 puntos, la mayor diferencia en julio de los últimos tres años. Además, es el grupo líder absoluto en la Sobremesa (29,6%) y la Tarde (23,4%).

Igualmente, es el grupo privado por el que más personas pasan cada día, con 14,1 millones de espectadores únicos cada día.

En un julio marcado por grandes acontecimientos deportivos como el Mundial y el Tour de Francia, Antena 3 mantiene su fortaleza con los informativos líderes, los programas y la serie más vista de la televisión.

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