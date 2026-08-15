El truco de Hitchcock para crear la sangre en Psicosis termina en tragedia para Jacobo y Bea en Atrapa un millón

En 1960, Alfred Hitchcock revolucionó la industria del cine al eliminar del mapa a su protagonista a golpe de cuchillo mientras se daba una apacible ducha. Psicosis es todavía hoy en día un referente del género de terror y, para construir esta sangrienta escena, el director echó mano de la creatividad. Una técnica que ha salido a relucir en Atrapa un millón.

Manel Fuentes ha planteado la pregunta a Jacobo y Bea: "¿Qué usó Hitchcock para simular la sangre en la famosa escena de Psicosis?". Así, los concursantes se enfrentaban a cuatro posibles respuestas, de las cuales se han quedado con dos.

Por un lado, la salsa de tomate, donde han depositado buena parte de sus esperanzas en forma de 700.000€. Sin embargo, Jacobo, consciente de que la cinta era en blanco y negro, ha querido salvar parte del premio y colocar fajos en la casilla del sirope de chocolate.

Al igual que sucedió con los espectadores que vieron la cinta el día de su estreno con la entrada de Norman Bates al cuarto de baño, el terror se ha apoderado de los concursantes cuando las trampillas se han abierto. ¡La respuesta era sirope de chocolate! Un giro de guion que deja a Jacobo y Bea entre la espada y la pared de cara al resto del programa.

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