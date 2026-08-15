Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS

El truco de Hitchcock para crear la sangre en Psicosis termina en tragedia para Jacobo y Bea en Atrapa un millón

La escena de la ducha de Psicosis es una de las secuencias más famosas de la historia del cine y, para ello, Hitchcock empleó este curioso sustitutivo de la sangre. Una solución que ha dejado a Jacobo y Bea entre la espada y la pared en Atrapa un millón.

La verdadera sangre que usó Hitchcock en ‘Psicosis’ descoloca a Jacobo y Bea: “Era una película en blanco y negro”

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

En 1960, Alfred Hitchcock revolucionó la industria del cine al eliminar del mapa a su protagonista a golpe de cuchillo mientras se daba una apacible ducha. Psicosis es todavía hoy en día un referente del género de terror y, para construir esta sangrienta escena, el director echó mano de la creatividad. Una técnica que ha salido a relucir en Atrapa un millón.

Manel Fuentes ha planteado la pregunta a Jacobo y Bea: "¿Qué usó Hitchcock para simular la sangre en la famosa escena de Psicosis?". Así, los concursantes se enfrentaban a cuatro posibles respuestas, de las cuales se han quedado con dos.

Por un lado, la salsa de tomate, donde han depositado buena parte de sus esperanzas en forma de 700.000€. Sin embargo, Jacobo, consciente de que la cinta era en blanco y negro, ha querido salvar parte del premio y colocar fajos en la casilla del sirope de chocolate.

Al igual que sucedió con los espectadores que vieron la cinta el día de su estreno con la entrada de Norman Bates al cuarto de baño, el terror se ha apoderado de los concursantes cuando las trampillas se han abierto. ¡La respuesta era sirope de chocolate! Un giro de guion que deja a Jacobo y Bea entre la espada y la pared de cara al resto del programa.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Atrapa un millón

Publicidad

Programas

La rocambolesca historia de amor de Jose y Sandra, concursantes de Atrapa un millón: “Guardé el número como ‘futura esposa’”

Sandra confiesa en Atrapa un millón su atrevido paso al conocer a Jose que terminó en boda: "Yo no me asusté"

Charlie y Raúl conmueven en Atrapa un millón: quieren viajar con su madre con Alzheimer mientras aún les reconoce

El emotivo viaje de Charlie y Raúl con su madre si consiguen el premio en Atrapa un millón: "Todavía nos reconoce"

La verdadera sangre que usó Hitchcock en ‘Psicosis’ descoloca a Jacobo y Bea: “Era una película en blanco y negro”

El truco de Hitchcock para crear la sangre en Psicosis termina en tragedia para Jacobo y Bea en Atrapa un millón

Nutriman
En directo

Nutriman nos cuenta cuáles son las grandes mentiras de los alimentos

Joana Pastrana: “Soy cocinillas porque compatibilizaba el boxeo con el trabajo en hostelería”
Una campeona

Joana Pastrana: “Soy cocinillas porque compatibilizaba el boxeo con el trabajo en hostelería”

David Trigo en Pasapalabra
DESCÚBRELAS

David Trigo describe su "felicidad" con imágenes inéditas a punto de cumplir 100 programas

David Trigo está a punto de cumplir los 100 programas en Pasapalabra y, para celebrarlo, ha compartido una galería inédita del programa en la que se le puede ver con compañeros e invitados a lo largo de estos últimos meses. ¡No te la pierdas!

Mascotas
Actualidad

Pagar una pensión por las mascotas tras un divorcio: ¿debe ser obligatorio?

Las mascotas también necesitan atención y cuidados, por eso, el hecho de que una pareja que tiene un animal en común, se separe, lleva en ocasiones a disputas legales y económicas.

"Esto pasa a ser la escena de un crimen": la segunda entrega de Una fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3

"Esto pasa a ser la escena de un crimen": la segunda entrega de Una fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3

El giro de Valeria Vegas con Georgie Dann: cambia ‘El chiringuito’ por ‘La barbacoa’ para ganar en La Pista

El giro de Valeria Vegas con Georgie Dann: cambia ‘El chiringuito’ por ‘La barbacoa’ para ganar en La Pista

¡A todo o nada! Javier da por bueno el empate en AlaZ, pero David lo rompe en la última jugada

¡A todo o nada! Javier da por bueno el empate en AlaZ, pero David lo rompe en la última jugada

Publicidad